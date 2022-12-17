Telegraph: глава Генштаба Британии заявил о желании сотрудничать с РФ

18 декабря 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

Тони Радакин регулярно общается с Валерием Герасимовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контакты генштаба Британии с российским генштабом не прекращаются, несмотря на события на Украине. Об этом заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин. «Я бы хотел, чтобы контакты были еще более регулярными. Существует опасность чрезмерно зациклиться [на текущей ситуации], нужно не вдаваться в крайности, а стараться придерживаться сбалансированного подхода», — приводит слова Тони Радакина The Telegraph . Адмирал сказал, что он регулярно общается с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым и не срывает этого. Разговоры часто бывают трудными, но отношения между странами должны продолжаться, считает Радакин. Ранее URA.RU рассказало, что военные эксперты Великобритании высказались негативно о тактике России, которую считают устаревшей. В то же время, российский военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что Россия не придерживается позиционной тактики, но использует самые современные средства ведения боя.

Контакты генштаба Британии с российским генштабом не прекращаются, несмотря на события на Украине. Об этом заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин. «Я бы хотел, чтобы контакты были еще более регулярными. Существует опасность чрезмерно зациклиться [на текущей ситуации], нужно не вдаваться в крайности, а стараться придерживаться сбалансированного подхода», — приводит слова Тони Радакина The Telegraph. Адмирал сказал, что он регулярно общается с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым и не срывает этого. Разговоры часто бывают трудными, но отношения между странами должны продолжаться, считает Радакин. Ранее URA.RU рассказало, что военные эксперты Великобритании высказались негативно о тактике России, которую считают устаревшей. В то же время, российский военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что Россия не придерживается позиционной тактики, но использует самые современные средства ведения боя.