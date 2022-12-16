В Британии раскритиковали тактику России времен Второй мировой войны

16 декабря 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Тактика РФ в конфликте на Украине является уязвимой, такое мнение выразили в Минобороны Британии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании раскритиковали якобы уязвимую тактику Вооруженных сил России (ВС РФ), которая успешно себя показала во время Второй мировой войны. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Оборонительные линии, недавно построенные Россией, следуют традиционным военным планам укрепления, в значительной степени не изменившимся со времен Второй мировой войны и являются уязвимыми», — передают заявление Минобороны Великобритании в материале журнала . Британские военные называют такую тактику уязвимой, припоминая негативной опыт применения такой тактики исключительно западными армиями. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Минобороны России с уточнением информации. На момент публикации комментарии не поступили. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко объяснил большие потери в рядах ВСУ использованием ими устаревшей стратегии. Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал массированный ракетный удар ВС РФ по Украине 15 ноября элементом грамотной тактики ведения боевых действий, передает «Национальная служба новостей». Надежды Украины на достижение превосходства в воздухе рухнули после решения Швеции отказать украинским властям в передаче шведских истребителей, сообщает Nation News.

В Великобритании раскритиковали якобы уязвимую тактику Вооруженных сил России (ВС РФ), которая успешно себя показала во время Второй мировой войны. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Оборонительные линии, недавно построенные Россией, следуют традиционным военным планам укрепления, в значительной степени не изменившимся со времен Второй мировой войны и являются уязвимыми», — передают заявление Минобороны Великобритании в материале журнала. Британские военные называют такую тактику уязвимой, припоминая негативной опыт применения такой тактики исключительно западными армиями. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Минобороны России с уточнением информации. На момент публикации комментарии не поступили. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко объяснил большие потери в рядах ВСУ использованием ими устаревшей стратегии. Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал массированный ракетный удар ВС РФ по Украине 15 ноября элементом грамотной тактики ведения боевых действий, передает «Национальная служба новостей». Надежды Украины на достижение превосходства в воздухе рухнули после решения Швеции отказать украинским властям в передаче шведских истребителей, сообщает Nation News.