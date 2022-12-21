Политолог шуткой раскрыл реальную цель визита Зеленского к Байдену. Видео

Политолог Данилов: визит Зеленского в США — имиджевая поездка к «американскому батюшке» Байдену

21 декабря 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Зеленский действует в ключе американцев, считает Павел Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины Визит президента Украины Владимира Зеленского в США — имиджевая возможность и поездка к «американскому батюшке» президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Таким мнением по поводу визита украинского президента в Соединенные Штаты поделился политолог Павел Данилов. «Какая-то имиджевая возможность для своих внутренних потребителей. Вот, мол, съездил к батюшке американскому, который подтвердил, что он с нами, что все у нас хорошо, давайте, хлопцы, воюйте дальше», — сказал Данилов в интервью Пятому каналу. По мнению политолога, США и дальше будут эскалировать российско-украинский конфликт, втягивая в него другие страны. При этом, по словам Данилова, американское правительство не заинтересовано в замене Зеленского. «Он как раз полностью действует в ключе американцев — так, как они и желают», — пояснил он. Утром 21 декабря американские СМИ сообщали о том, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Позднее эту информацию подтвердил Белый дом, пояснив, что цель приезда президента Украины в США — выступление перед Конгрессом и встреча с президентом Джо Байденом.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США — имиджевая возможность и поездка к «американскому батюшке» президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Таким мнением по поводу визита украинского президента в Соединенные Штаты поделился политолог Павел Данилов. «Какая-то имиджевая возможность для своих внутренних потребителей. Вот, мол, съездил к батюшке американскому, который подтвердил, что он с нами, что все у нас хорошо, давайте, хлопцы, воюйте дальше», — сказал Данилов в интервью Пятому каналу. По мнению политолога, США и дальше будут эскалировать российско-украинский конфликт, втягивая в него другие страны. При этом, по словам Данилова, американское правительство не заинтересовано в замене Зеленского. «Он как раз полностью действует в ключе американцев — так, как они и желают», — пояснил он. Утром 21 декабря американские СМИ сообщали о том, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Позднее эту информацию подтвердил Белый дом, пояснив, что цель приезда президента Украины в США — выступление перед Конгрессом и встреча с президентом Джо Байденом.