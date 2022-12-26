26 декабря 2022

Свердловские водители стали превышать скорость на 60% меньше

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Свердловчане в ноябре на 62% реже превышают скорость, чем в октябре Фото:

В Свердловской области снизилось на 62% количество превышений скоростного режима на 20—40 км/ч, сравнивая данные ноября и октября 2022 года. Об этом стало известно из данных в статистическом разделе ГИБДД.

В Свердловской области количество превышений скоростного режима на 20-40 км/ч снизилось на 62%, приводит данные ведомства «Коммерсант». Статистика учитывает количество нарушений, сравнивая данные за ноябрь и октябрь 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что на участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации. Камеры будут фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов.

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В Свердловской области снизилось на 62% количество превышений скоростного режима на 20—40 км/ч, сравнивая данные ноября и октября 2022 года. Об этом стало известно из данных в статистическом разделе ГИБДД. В Свердловской области количество превышений скоростного режима на 20-40 км/ч снизилось на 62%, приводит данные ведомства «Коммерсант». Статистика учитывает количество нарушений, сравнивая данные за ноябрь и октябрь 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что на участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации. Камеры будут фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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