Свердловские водители стали превышать скорость на 60% меньше

Свердловчане в ноябре на 62% реже превышают скорость, чем в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области снизилось на 62% количество превышений скоростного режима на 20—40 км/ч, сравнивая данные ноября и октября 2022 года. Об этом стало известно из данных в статистическом разделе ГИБДД.

В Свердловской области количество превышений скоростного режима на 20-40 км/ч снизилось на 62%, приводит данные ведомства « Коммерсант ». Статистика учитывает количество нарушений, сравнивая данные за ноябрь и октябрь 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что на участке проспекта Ленина от Пушкина до Толмачева в Екатеринбурге установили новый комплекс фотофиксации. Камеры будут фиксировать сразу несколько нарушений со стороны автомобилистов.