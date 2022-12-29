Депутат Госдумы признал низкие шансы России на победу в информационной войне

29 декабря 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Россия ответит на информационную войну США победами на передовой, считает Олег Матвейчев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России мало шансов составить конкуренцию в информационной войне, так как у США большой опыт в этом деле. Свою силу РФ показывает на поле боя. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Мы в информационной войне вряд ли сможем составить конкуренцию, потому что США 500 лет этим занимались. Это их конек. Мы [можем ответить] победами на поле боя. Чего они боятся панически, и чего они не умеют — это настоящие сражения. Поэтому они используют украинцев, которые те же самые русские, что воевать умеют. И их счастье большое, что те действительно, за них воюют. Дураки, конечно, умирают за какой-то Запад», — отметил Олег Матвейчев. Депутат Госдумы подчеркнул, что цифровое оружие США — это работа с медиа пространством. «Что у них есть и что можно назвать цифровым оружием — это работа с информационным и медийным пространством. Вся украинская молодежь практически 24 часа в сутки занимается информационной войной. Им платят по 100, 150, 300 долларов в месяц за то, чтобы они работали в наших социальных сетях. Они либо прикидываются русскими, либо представляются, что они из Америки, и так далее. Те, кто знает языки, работают на Европу. Берут фотографии разрушенного Донецка и рассказывают, что эта из Киева, Одессы, и тем самым пугают обывателей», — объяснил Матвейчев. По словам собеседника агентства, информационная война также идет и через создание каналов и пабликов в социальных сетях и мессенджерах. «Американцы отслеживают в интернете самые популярные посты за 10 лет. Это могут быть какие-то интересные вещи, типа конкурсы „Алло, мы ищем таланты“, какие-то поведения животных или эпические битвы, как Лепс забрал крокодила, и создаются „левые“ каналы. Те моментально набирают миллионы подписчиков, потому что каждый новый ролик — это что-то такое прикольное, интересное, вирусное. Но между ними, раз в 100 видео, внезапно появляется: „а вот дети, убитые русскими“, или какой-нибудь юмор про Путина. И такого контента у них собрано много. Причем, делают они всякие разнообразные вещи, на каждый регион что-то свое. Поделились щедро американцы с Украиной технологиями информационных войн, отработанными и на арабской весне (серия антиправительственных протестов в начале 2010-х г., — прим. URA.RU) и на различных цветных революциях», — добавил он. Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что НАТО через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие. И это грозит последствиями всему мировому сообществу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У России мало шансов составить конкуренцию в информационной войне, так как у США большой опыт в этом деле. Свою силу РФ показывает на поле боя. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Мы в информационной войне вряд ли сможем составить конкуренцию, потому что США 500 лет этим занимались. Это их конек. Мы [можем ответить] победами на поле боя. Чего они боятся панически, и чего они не умеют — это настоящие сражения. Поэтому они используют украинцев, которые те же самые русские, что воевать умеют. И их счастье большое, что те действительно, за них воюют. Дураки, конечно, умирают за какой-то Запад», — отметил Олег Матвейчев. Депутат Госдумы подчеркнул, что цифровое оружие США — это работа с медиа пространством. «Что у них есть и что можно назвать цифровым оружием — это работа с информационным и медийным пространством. Вся украинская молодежь практически 24 часа в сутки занимается информационной войной. Им платят по 100, 150, 300 долларов в месяц за то, чтобы они работали в наших социальных сетях. Они либо прикидываются русскими, либо представляются, что они из Америки, и так далее. Те, кто знает языки, работают на Европу. Берут фотографии разрушенного Донецка и рассказывают, что эта из Киева, Одессы, и тем самым пугают обывателей», — объяснил Матвейчев. По словам собеседника агентства, информационная война также идет и через создание каналов и пабликов в социальных сетях и мессенджерах. «Американцы отслеживают в интернете самые популярные посты за 10 лет. Это могут быть какие-то интересные вещи, типа конкурсы „Алло, мы ищем таланты“, какие-то поведения животных или эпические битвы, как Лепс забрал крокодила, и создаются „левые“ каналы. Те моментально набирают миллионы подписчиков, потому что каждый новый ролик — это что-то такое прикольное, интересное, вирусное. Но между ними, раз в 100 видео, внезапно появляется: „а вот дети, убитые русскими“, или какой-нибудь юмор про Путина. И такого контента у них собрано много. Причем, делают они всякие разнообразные вещи, на каждый регион что-то свое. Поделились щедро американцы с Украиной технологиями информационных войн, отработанными и на арабской весне (серия антиправительственных протестов в начале 2010-х г., — прим. URA.RU) и на различных цветных революциях», — добавил он. Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что НАТО через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие. И это грозит последствиями всему мировому сообществу.