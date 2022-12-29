Путин поручил платить миллионы ездящим в новые регионы РФ

Путин поручил платить до 3 млн раненым в командировках в новые регионы РФ

29 декабря 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за ранения гражданских лиц во время командировки в новые регионы страны, им будет выплачиваться до трех миллионов рублей. Указ президент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Командированным для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лицам, <…>, принимавшим участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры, получившим увечье при выполнении указанных задач осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за ранения гражданских лиц во время командировки в новые регионы страны, им будет выплачиваться до трех миллионов рублей. Указ президент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Командированным для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лицам, <…>, принимавшим участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры, получившим увечье при выполнении указанных задач осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.