Путин поручил платить миллионы ездящим в новые регионы РФ

Путин поручил платить до 3 млн раненым в командировках в новые регионы РФ
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за ранения гражданских лиц во время командировки в новые регионы страны, им будет выплачиваться до трех миллионов рублей. Указ президент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Командированным для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лицам, <…>, принимавшим участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры, получившим увечье при выполнении указанных задач осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за ранения гражданских лиц во время командировки в новые регионы страны, им будет выплачиваться до трех миллионов рублей. Указ президент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Командированным для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лицам, <…>, принимавшим участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры, получившим увечье при выполнении указанных задач осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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