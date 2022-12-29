Путин поручил платить миллионы ездящим в новые регионы РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за ранения гражданских лиц во время командировки в новые регионы страны, им будет выплачиваться до трех миллионов рублей. Указ президент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Командированным для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лицам, <…>, принимавшим участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры, получившим увечье при выполнении указанных задач осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому за ранения гражданских лиц во время командировки в новые регионы страны, им будет выплачиваться до трех миллионов рублей. Указ президент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Командированным для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лицам, <…>, принимавшим участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры, получившим увечье при выполнении указанных задач осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.