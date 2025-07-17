В Ираке 50 человек сгорели в пожаре в недавно открывшемся ТЦ. Видео

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В Ираке загорелся ТЦ, который открыли пять дней назад (архивное фото)
В Ираке загорелся ТЦ, который открыли пять дней назад (архивное фото) Фото:

В городе Кут (Ирак) в недавно открывшемся торговом центре (ТЦ) вспыхнул пожар, погибли порядка 50 человек. В стране на фоне этого объявили трехдневный траур, сообщили в местных СМИ. 

«Около 50 человек погибли при пожаре в торговом центре в иракском городе Кут близ Багдада», — передает telegram-канал Haqqin.az. Как сообщил глава провинции Мухаммед Джамиль аль-Мияхи, возгорание произошло поздним вечером 16 июля. Пламя быстро распространилось по территории здания.

Сейчас на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы, а также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Иракские власти начали официальное расследование, его результаты планируется обнародовать в течение ближайших 48 часов. В связи с трагедией в регионе объявлен трехдневный траур, пишет издание Yeni Safak. 

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В городе Кут (Ирак) в недавно открывшемся торговом центре (ТЦ) вспыхнул пожар, погибли порядка 50 человек. В стране на фоне этого объявили трехдневный траур, сообщили в местных СМИ.  «Около 50 человек погибли при пожаре в торговом центре в иракском городе Кут близ Багдада», — передает telegram-канал Haqqin.az. Как сообщил глава провинции Мухаммед Джамиль аль-Мияхи, возгорание произошло поздним вечером 16 июля. Пламя быстро распространилось по территории здания. Сейчас на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы, а также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Иракские власти начали официальное расследование, его результаты планируется обнародовать в течение ближайших 48 часов. В связи с трагедией в регионе объявлен трехдневный траур, пишет издание Yeni Safak. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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