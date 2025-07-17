В городе Кут (Ирак) в недавно открывшемся торговом центре (ТЦ) вспыхнул пожар, погибли порядка 50 человек. В стране на фоне этого объявили трехдневный траур, сообщили в местных СМИ.
«Около 50 человек погибли при пожаре в торговом центре в иракском городе Кут близ Багдада», — передает telegram-канал Haqqin.az. Как сообщил глава провинции Мухаммед Джамиль аль-Мияхи, возгорание произошло поздним вечером 16 июля. Пламя быстро распространилось по территории здания.
Сейчас на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы, а также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Иракские власти начали официальное расследование, его результаты планируется обнародовать в течение ближайших 48 часов. В связи с трагедией в регионе объявлен трехдневный траур, пишет издание Yeni Safak.
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