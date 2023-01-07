Al Mayadeen: преимущество РФ перед НАТО на Украине очевидно

Аналитик Нафаа указал на три причины, доказывающих преимущество РФ перед НАТО на Украине

08 января 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО на Украине. Своим мнением поделился обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа. «Первая причина связана с воздействием экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время выглядит более сильным, чем до начала [российско-украинского конфликта]», — заявил Нафаа в эфире спутникового телеканала Al Mayadeen . По его мнению, второй причиной, по которой НАТО проигрывает России, является боеспособность армии РФ. При этом он добавил, что «Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь». «Третья причина связана со степенью сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Коалиция, которую возглавляют США, и которая состоит в основном из государств-членов НАТО и некоторых других западных стран, в начале [конфликта] казалась очень сплоченной, но сейчас она кажется менее сплоченной», — подчеркнул он. По его словам, блок НАТО дал трещину, которая будет прогрессировать под влиянием давления, вызванного зимним сезоном, а также в результате конфликта интересов между США и рядом европейских стран. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу. Он добавил, что недооценивать силу РФ опасно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО на Украине. Своим мнением поделился обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа. «Первая причина связана с воздействием экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время выглядит более сильным, чем до начала [российско-украинского конфликта]», — заявил Нафаа в эфире спутникового телеканала Al Mayadeen. По его мнению, второй причиной, по которой НАТО проигрывает России, является боеспособность армии РФ. При этом он добавил, что «Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь». «Третья причина связана со степенью сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Коалиция, которую возглавляют США, и которая состоит в основном из государств-членов НАТО и некоторых других западных стран, в начале [конфликта] казалась очень сплоченной, но сейчас она кажется менее сплоченной», — подчеркнул он. По его словам, блок НАТО дал трещину, которая будет прогрессировать под влиянием давления, вызванного зимним сезоном, а также в результате конфликта интересов между США и рядом европейских стран. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу. Он добавил, что недооценивать силу РФ опасно.