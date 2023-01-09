Командир «Саныч»: Киев планировал наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог

10 января 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Командир ВС РФ рассказал о картах с планами Киева напасть на Таганрог и Ростов-на-Дону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось организовать наступление на российские города Таганрог и Ростов-на-Дону. Соответствующие пометки были обнаружены на картах, найденных армией России на позициях, брошенных ВСУ. Об этом рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч». «Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения <…> противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог», — рассказал Саныч, слова которого передает РИА Новости. Командир заявил, что по найденным картам можно заключить о желании ВСУ организовать наступление на российские города. Данные планы были обнаружены российскими военнослужащими при обыске занятых позиций под Авдеевкой — в зданиях, где размещались командные пункты ВСУ. Ранее Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл планы Киева по наступлению. Согласно его заявлению, ВСУ планируют эскалацию боевых действий весной этого года. Кроме того, он сообщил о намерении захватить Крым силой, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось организовать наступление на российские города Таганрог и Ростов-на-Дону. Соответствующие пометки были обнаружены на картах, найденных армией России на позициях, брошенных ВСУ. Об этом рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч». «Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения <…> противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог», — рассказал Саныч, слова которого передает РИА Новости. Командир заявил, что по найденным картам можно заключить о желании ВСУ организовать наступление на российские города. Данные планы были обнаружены российскими военнослужащими при обыске занятых позиций под Авдеевкой — в зданиях, где размещались командные пункты ВСУ. Ранее Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл планы Киева по наступлению. Согласно его заявлению, ВСУ планируют эскалацию боевых действий весной этого года. Кроме того, он сообщил о намерении захватить Крым силой, передает RT.