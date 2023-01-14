Зеленский захотел посетить ООН в годовщину начала СВО

Владимир Зеленский готов приехать на заседание ООН 24 февраля Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН 24 февраля при определенных условиях безопасности. Об этом сообщает британское издание The Independent. В 2022 году в эту дату Россия начала спецоперацию на Украине.

«Зеленский хочет посетить ООН, чтобы выступить на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, накануне первой годовщины российской спецоперации в его стране 24 февраля», — пишет издание , ссылаясь на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой. Сама Джапарова, в свою очередь, подтверждала намерение Зеленского посетить заседание организации при стабильной ситуации с безопасностью.

«Наш президент хотел бы приехать. <…> Но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью, которая позволит ему приехать», — заявила она.

Возможная поездка президента Украины на заседание ГА ООН в Нью-Йорк будет вторым разом, когда Зеленский выезжал за пределы своей страны после начала боевых действий с Россией. В декабре он посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским Конгрессом, сообщает Nation News.