В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

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Закон ограничит поставки российского газа в Финляндию
Закон ограничит поставки российского газа в Финляндию Фото:

В Министерстве экономики Финляндии выступили с предложением ограничить импорт газа из России и Беларуси. Об этой инициативе сообщила пресс-служба ведомства.

«Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии», — передает сообщение Минэкономики РИА Новости. Там добавили, что прием предложений по законопроекту завершается 3 февраля.

Законопроект соответствует регуляциям Евросоюза (ЕС), которые позволяют временно ограничивать импорт российского газа. Несмотря на планы ЕС сократить импорт российского газа к 2027 году, его доля в общем газовом импорте остается значительной, увеличившись с 15% в 2023 году до 20% в текущем году.

В период с января по ноябрь 2024 года Россия значительно увеличила поставки газа в Евросоюз до 49,6 миллиарда кубометров. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что прекращение поставок газа из России в Европу вызывает остановку европейских производств, передает 360.ru.

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В Министерстве экономики Финляндии выступили с предложением ограничить импорт газа из России и Беларуси. Об этой инициативе сообщила пресс-служба ведомства. «Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии», — передает сообщение Минэкономики РИА Новости. Там добавили, что прием предложений по законопроекту завершается 3 февраля. Законопроект соответствует регуляциям Евросоюза (ЕС), которые позволяют временно ограничивать импорт российского газа. Несмотря на планы ЕС сократить импорт российского газа к 2027 году, его доля в общем газовом импорте остается значительной, увеличившись с 15% в 2023 году до 20% в текущем году. В период с января по ноябрь 2024 года Россия значительно увеличила поставки газа в Евросоюз до 49,6 миллиарда кубометров. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что прекращение поставок газа из России в Европу вызывает остановку европейских производств, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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