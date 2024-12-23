В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

В Министерстве экономики Финляндии выступили с предложением ограничить импорт газа из России и Беларуси. Об этой инициативе сообщила пресс-служба ведомства.
«Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии», — передает сообщение Минэкономики РИА Новости. Там добавили, что прием предложений по законопроекту завершается 3 февраля.
Законопроект соответствует регуляциям Евросоюза (ЕС), которые позволяют временно ограничивать импорт российского газа. Несмотря на планы ЕС сократить импорт российского газа к 2027 году, его доля в общем газовом импорте остается значительной, увеличившись с 15% в 2023 году до 20% в текущем году.
В период с января по ноябрь 2024 года Россия значительно увеличила поставки газа в Евросоюз до 49,6 миллиарда кубометров. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что прекращение поставок газа из России в Европу вызывает остановку европейских производств, передает 360.ru.
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