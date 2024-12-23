Голикова: работодатели начнут нуждаться в новых сотрудниках как никогда ранее

Актуальная потребность российской экономики в новых кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», — передает слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что ранее прогноз устанавливал эту потребность на уровне 2,4 млн человек.
Минтруд завершает согласование нового прогноза. Он будет утвержден в декабре и станет основой для контрольных цифр приема в вузы, заключила Голикова.
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