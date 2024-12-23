Голикова: работодатели начнут нуждаться в новых сотрудниках как никогда ранее

Голикова: до 2030 года экономика нуждается в 3,1 миллиона кадров
© Служба новостей «URA.RU»
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Потребность российской экономики в новых кадрах до 2030 года — 3,1 млн человек, заявила Голикова
Потребность российской экономики в новых кадрах до 2030 года — 3,1 млн человек, заявила Голикова Фото:

Актуальная потребность российской экономики в новых кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», — передает слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что ранее прогноз устанавливал эту потребность на уровне 2,4 млн человек.

Минтруд завершает согласование нового прогноза. Он будет утвержден в декабре и станет основой для контрольных цифр приема в вузы, заключила Голикова.

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Актуальная потребность российской экономики в новых кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», — передает слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что ранее прогноз устанавливал эту потребность на уровне 2,4 млн человек. Минтруд завершает согласование нового прогноза. Он будет утвержден в декабре и станет основой для контрольных цифр приема в вузы, заключила Голикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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