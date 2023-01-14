В Госдуме оценили «отсутствие фальши» в творчестве актрисы Чуриковой

15 января 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Олег Морозов назвал два главных качества Чуриковой, среди которых — «отсутствие фальши» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Главное в Народной артистке СССР Инне Чуриковой — потрясающая откровенность и «отсутствие фальши». Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Актриса умерла 14 января после долгой болезни на 80-м году жизни. «Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что главное в Чуриковой — «потрясающая откровенность и отсутствие фальши». Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы, сообщает RT. В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой. Ее поблагодарили за талант и за «искренность ролей». Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Главное в Народной артистке СССР Инне Чуриковой — потрясающая откровенность и «отсутствие фальши». Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Актриса умерла 14 января после долгой болезни на 80-м году жизни. «Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что главное в Чуриковой — «потрясающая откровенность и отсутствие фальши». Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы, сообщает RT. В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой. Ее поблагодарили за талант и за «искренность ролей». Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.