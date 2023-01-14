14 января 2023

В Госдуме оценили «отсутствие фальши» в творчестве актрисы Чуриковой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция к открытию первого Уральского фестиваля российского кино. Екатеринбург, портрет, чурикова инна
Депутат ГД Олег Морозов назвал два главных качества Чуриковой, среди которых — «отсутствие фальши» Фото:

Главное в Народной артистке СССР Инне Чуриковой — потрясающая откровенность и «отсутствие фальши». Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Актриса умерла 14 января после долгой болезни на 80-м году жизни.

«Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что главное в Чуриковой — «потрясающая откровенность и отсутствие фальши».

Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы, сообщает RT. В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой. Ее поблагодарили за талант и за «искренность ролей». Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Главное в Народной артистке СССР Инне Чуриковой — потрясающая откровенность и «отсутствие фальши». Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Актриса умерла 14 января после долгой болезни на 80-м году жизни. «Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что главное в Чуриковой — «потрясающая откровенность и отсутствие фальши». Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы, сообщает RT. В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой. Ее поблагодарили за талант и за «искренность ролей». Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...