29 апреля 2024

Такер Карлсон взял интервью у отца убитой Дарьи Дугиной

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, дугин александр
Американский журналист опубликовал интервью с Дугиным на своем сайте Фото:

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа, политолога Александра Дугина в Москве. Об этом сообщается на сайте журналиста.

«Александр Дугин — самый известный политический философ России. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве», — говорится на сайте Карлсона.

Дочь философа Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа, политолога Александра Дугина в Москве. Об этом сообщается на сайте журналиста. «Александр Дугин — самый известный политический философ России. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве», — говорится на сайте Карлсона. Дочь философа Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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