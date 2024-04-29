Такер Карлсон взял интервью у отца убитой Дарьи Дугиной

Американский журналист опубликовал интервью с Дугиным на своем сайте
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа, политолога Александра Дугина в Москве. Об этом сообщается на сайте журналиста.
«Александр Дугин — самый известный политический философ России. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве», —
Дочь философа Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.
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