Такер Карлсон взял интервью у отца убитой Дарьи Дугиной

30 апреля 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Американский журналист опубликовал интервью с Дугиным на своем сайте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа, политолога Александра Дугина в Москве. Об этом сообщается на сайте журналиста. «Александр Дугин — самый известный политический философ России. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве», — говорится на сайте Карлсона. Дочь философа Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа, политолога Александра Дугина в Москве. Об этом сообщается на сайте журналиста. «Александр Дугин — самый известный политический философ России. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве», — говорится на сайте Карлсона. Дочь философа Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.