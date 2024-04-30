В Раменском городском округе в Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Около 30 человек эвакуировались самостоятельно.
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В Раменском городском округе в Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Около 30 человек эвакуировались самостоятельно.