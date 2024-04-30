В Подмосковье горит склад с трубами. Видео

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Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
30 человек из горящего склада эвакуировались самостоятельно Фото:

В Раменском городском округе в Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Около 30 человек эвакуировались самостоятельно.

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В Раменском городском округе в Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Около 30 человек эвакуировались самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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