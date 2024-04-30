Спикера гордумы Нижнего Новгорода обвинили в растрате на 22 млн

Суд вменяет спикеру гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву растрату на 22 млн
Председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Сам депутат с обвинениями не согласен.
«Следствие и суд разберутся», — цитирует РЕН ТВ слова Лавричева. Суд вменяет депутату растрату при приобретении медицинского оборудования на сумму 22 млн рублей.
Лавричева задержали в Донбассе. Сейчас ему избирают меру пресечения.
В ДНР спикер гордумы ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». Он регулярно ездил на новые территории. Недавно депутата егонаградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».
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