Спикера гордумы Нижнего Новгорода обвинили в растрате на 22 млн

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Суд вменяет спикеру гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву растрату на 22 млн Фото:

Председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Сам депутат с обвинениями не согласен.

«Следствие и суд разберутся», — цитирует РЕН ТВ слова Лавричева. Суд вменяет депутату растрату при приобретении медицинского оборудования на сумму 22 млн рублей.

Лавричева задержали в Донбассе. Сейчас ему избирают меру пресечения.

В ДНР спикер гордумы ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». Он регулярно ездил на новые территории. Недавно депутата егонаградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».

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Председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Сам депутат с обвинениями не согласен. «Следствие и суд разберутся», — цитирует РЕН ТВ слова Лавричева. Суд вменяет депутату растрату при приобретении медицинского оборудования на сумму 22 млн рублей. Лавричева задержали в Донбассе. Сейчас ему избирают меру пресечения. В ДНР спикер гордумы ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». Он регулярно ездил на новые территории. Недавно депутата егонаградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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