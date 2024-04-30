Происшествия В Москве арестовали пять обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево 30 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 + Подозреваемых арестовали на один месяц 29 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пять обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево арестованы в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города. «Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н.В., Мочалиной А.А., Яковца Р.А», — говорится в сообщении. Они арестованы на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года. Утверждается, что завербованный спецслужбами Украины Хамидулин организовал преступную группу через интернет, привлекая граждан России за вознаграждение. Ее участники совершили поджог вертолета в аэропорту Остафьево. Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). В ночь на 26 апреля вертолет Ка-32, принадлежавший ГКУ «Московский авиационный центр», был подожжен. Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пять обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево арестованы в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города. «Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н.В., Мочалиной А.А., Яковца Р.А», — говорится в сообщении. Они арестованы на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года. Утверждается, что завербованный спецслужбами Украины Хамидулин организовал преступную группу через интернет, привлекая граждан России за вознаграждение. Ее участники совершили поджог вертолета в аэропорту Остафьево. Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). В ночь на 26 апреля вертолет Ка-32, принадлежавший ГКУ «Московский авиационный центр», был подожжен. Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям