Белый дом: оружие из США начало поступать на Украину

30 апреля 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер заявила, что ВСУ уже получают оружие от США Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сообщила Жан-Пьер на ежедневном брифинге журналистам. Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины. Помощь в размере 61 млрд долларов представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации, пишет Reuters. В частности, Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие, говорится на сайте правительства страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сообщила Жан-Пьер на ежедневном брифинге журналистам. Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины. Помощь в размере 61 млрд долларов представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации, пишет Reuters. В частности, Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие, говорится на сайте правительства страны.