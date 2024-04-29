29 апреля 2024

Белый дом: оружие из США начало поступать на Украину

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Карин Жан-Пьер,  stock
Карин Жан-Пьер заявила, что ВСУ уже получают оружие от США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сообщила Жан-Пьер на ежедневном брифинге журналистам.

Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины. Помощь в размере 61 млрд долларов представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации, пишет Reuters. В частности, Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие, говорится на сайте правительства страны.

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Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сообщила Жан-Пьер на ежедневном брифинге журналистам. Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины. Помощь в размере 61 млрд долларов представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации, пишет Reuters. В частности, Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие, говорится на сайте правительства страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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