Белый дом: оружие из США начало поступать на Украину

Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сообщила Жан-Пьер на ежедневном брифинге журналистам.
Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины. Помощь в размере 61 млрд долларов представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации, пишет Reuters. В частности, Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие, говорится на сайте правительства страны.
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