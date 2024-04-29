Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС

30 апреля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Орден на арест может получить и сам Нетаньяху Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просит президента США Джо Байдена предотвратить выдачу ордеров на арест израильских чиновников Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. «Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу МУС на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе», — говорится в тексте портала.Орден на арест может быть выдан и самому Нетаньяху. В секторе Газа за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН Филипп Лаззарини. По его слова, среди погибших из-за военного конфликта в сектора Газа 13 тысяч детей и данные не охватывают тех, кто еще находится под завалами. Всего число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава сектора Газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просит президента США Джо Байдена предотвратить выдачу ордеров на арест израильских чиновников Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. «Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу МУС на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе», — говорится в тексте портала.Орден на арест может быть выдан и самому Нетаньяху. В секторе Газа за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН Филипп Лаззарини. По его слова, среди погибших из-за военного конфликта в сектора Газа 13 тысяч детей и данные не охватывают тех, кто еще находится под завалами. Всего число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава сектора Газа.