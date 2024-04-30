Карл III вернулся к выполнению общественных обязанностей после известий о раке

Карл III приступил к общественным обязанностям после перерываФото: Министерство обороны Великобритании
Король Великобритании Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике спустя долгое время после сообщений об онкологии. Об этом написали в издании Sky News.
«Он вернулся к общественным обязанностям впервые после того, как ему поставили диагноз. <…> Это был его первый публичный выход с тех пор, как врачи сказали ему избегать публичных обязанностей во время лечения рака», — говорится в материале. Уточняется, что правитель Британии держался за руки с онкобольными, когда появился перед гражданами.
О заболевании Карла III стало известно в начале февраля, напоминает VSE42.Ru. Тогда же сообщалось, что король временно сложит свои обязанности на время борьбы с раком. Однако 27 апреля СМИ писали, что вскоре он вернется к общественным обязанностям.
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Король Великобритании Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике спустя долгое время после сообщений об онкологии. Об этом написали в издании Sky News. «Он вернулся к общественным обязанностям впервые после того, как ему поставили диагноз. <…> Это был его первый публичный выход с тех пор, как врачи сказали ему избегать публичных обязанностей во время лечения рака», — говорится в материале. Уточняется, что правитель Британии держался за руки с онкобольными, когда появился перед гражданами. О заболевании Карла III стало известно в начале февраля, напоминает VSE42.Ru. Тогда же сообщалось, что король временно сложит свои обязанности на время борьбы с раком. Однако 27 апреля СМИ писали, что вскоре он вернется к общественным обязанностям.