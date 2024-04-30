Киркоров в годовщину смерти матери выпустил новую песню

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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Певец Филипп Киркоров выпустил в свой день рождения новую песню Фото:

Сегодня премьера новой песни «Дальше буду жить» артиста Филипа Киркорова. Об этом сообщил сам певец.

«Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30/04. Сегодня это новая песня» — заявил он в своем telegram-канале. Сегодня артисту исполняется сегодня 57 лет.

С момента смерти материл Киркорова прошло 30 лет. По словам певца, боль от потери не проходит.

Новую песнь ему подарила певица Манижа. Киркоров отметил, что песня его преобразила и он готов к новым свершениям.

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Сегодня премьера новой песни «Дальше буду жить» артиста Филипа Киркорова. Об этом сообщил сам певец. «Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30/04. Сегодня это новая песня» — заявил он в своем telegram-канале. Сегодня артисту исполняется сегодня 57 лет. С момента смерти материл Киркорова прошло 30 лет. По словам певца, боль от потери не проходит. Новую песнь ему подарила певица Манижа. Киркоров отметил, что песня его преобразила и он готов к новым свершениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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