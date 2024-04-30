Киркоров в годовщину смерти матери выпустил новую песню

Певец Филипп Киркоров выпустил в свой день рождения новую песню
Сегодня премьера новой песни «Дальше буду жить» артиста Филипа Киркорова. Об этом сообщил сам певец.
«Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30/04. Сегодня это новая песня» — заявил он в своем
С момента смерти материл Киркорова прошло 30 лет. По словам певца, боль от потери не проходит.
Новую песнь ему подарила певица Манижа. Киркоров отметил, что песня его преобразила и он готов к новым свершениям.
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