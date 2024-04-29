Blood: лекарства от рака крови могут быть полезны при артрите

30 апреля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Серонегативный подтип ревматоидного артрита нельзя обнаружить с помощью анализа крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной одной из форм ревматоидного артрита является та же генетическая мутация, что и при заболевании раком крови. Поэтому лекарства, назначаемые пациентам с раком крови, могут быть эффективны при артрите. Об этом этом сообщили американские ученые. «Полученные результаты — лишь верхушка айсберга, которую мы наблюдаем между аутоиммунными заболеваниями и раком крови. Лекарства, обычно назначаемые пациентам с раком крови, также могут быть эффективны при определенных формах артрита», — отметили ученые, передает журнал Blood. Серонегативный подтип ревматоидного артрита, в отличие от других форм заболевания, нельзя обнаружить с помощью обычного анализа крови. Как выяснили ученые, большинство пациентов с раком крови (миелодисплазией и острым миелоидным лейкозом) имеют серонегативный артрит. Согласно анализам, мутации в генах IDH1 и IDH2, которые есть у людей с раком крови, могут вызвать воспаление. Эти мутации приводят к развитию артрита. Для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, говорит главный врач клиники МАММА, онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. Общий анализ крови поможет определить стандартные, пониженные или повышенные уровни различных подгрупп клеток. Также важно сделать биохимический анализ крови, который покажет наличие биохимических маркеров, регулирующих функцию внутренних органов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной одной из форм ревматоидного артрита является та же генетическая мутация, что и при заболевании раком крови. Поэтому лекарства, назначаемые пациентам с раком крови, могут быть эффективны при артрите. Об этом этом сообщили американские ученые. «Полученные результаты — лишь верхушка айсберга, которую мы наблюдаем между аутоиммунными заболеваниями и раком крови. Лекарства, обычно назначаемые пациентам с раком крови, также могут быть эффективны при определенных формах артрита», — отметили ученые, передает журнал Blood. Серонегативный подтип ревматоидного артрита, в отличие от других форм заболевания, нельзя обнаружить с помощью обычного анализа крови. Как выяснили ученые, большинство пациентов с раком крови (миелодисплазией и острым миелоидным лейкозом) имеют серонегативный артрит. Согласно анализам, мутации в генах IDH1 и IDH2, которые есть у людей с раком крови, могут вызвать воспаление. Эти мутации приводят к развитию артрита. Для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, говорит главный врач клиники МАММА, онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. Общий анализ крови поможет определить стандартные, пониженные или повышенные уровни различных подгрупп клеток. Также важно сделать биохимический анализ крови, который покажет наличие биохимических маркеров, регулирующих функцию внутренних органов, пишет RT.