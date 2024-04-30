TikTok захотели заблокировать в Евросоюзе вслед за США

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что блокировка соцсети не исключена Фото:

Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории стран Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее законопроект о запрете соцсети одобрили в США.

«Это не исключено», — заявила фон дер Ляйен. Ее слова газета Politico.

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Ранее палата представителей США одобрила закон о запрете TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу. В случае нарушения, приложение будет заблокировано в США и удалено из App Store и Google Play. Власти США считают TikTok управляемым иностранными противниками, что создает угрозу безопасности данных американцев.

Китай отрицает принудительную продажу TikTok, предпочитая запрет соцсети в США. ByteDance рассматривает возможность судебных разбирательств с правительством США, где будет оцениваться баланс между целями правительства и правами TikTok и пользователей в рамках первой поправки о свободе слова.

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Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории стран Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее законопроект о запрете соцсети одобрили в США. «Это не исключено», — заявила фон дер Ляйен. Ее слова газета Politico. Ранее палата представителей США одобрила закон о запрете TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу. В случае нарушения, приложение будет заблокировано в США и удалено из App Store и Google Play. Власти США считают TikTok управляемым иностранными противниками, что создает угрозу безопасности данных американцев. Китай отрицает принудительную продажу TikTok, предпочитая запрет соцсети в США. ByteDance рассматривает возможность судебных разбирательств с правительством США, где будет оцениваться баланс между целями правительства и правами TikTok и пользователей в рамках первой поправки о свободе слова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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