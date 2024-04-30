TikTok захотели заблокировать в Евросоюзе вслед за США

30 апреля 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что блокировка соцсети не исключена Фото: Анна Майорова © URA.RU Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории стран Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее законопроект о запрете соцсети одобрили в США. «Это не исключено», — заявила фон дер Ляйен. Ее слова газета Politico. Новость по теме Разработчик сайта Кремля объяснил, почему в России заработал TikTok Ранее палата представителей США одобрила закон о запрете TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу. В случае нарушения, приложение будет заблокировано в США и удалено из App Store и Google Play. Власти США считают TikTok управляемым иностранными противниками, что создает угрозу безопасности данных американцев. Китай отрицает принудительную продажу TikTok, предпочитая запрет соцсети в США. ByteDance рассматривает возможность судебных разбирательств с правительством США, где будет оцениваться баланс между целями правительства и правами TikTok и пользователей в рамках первой поправки о свободе слова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории стран Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее законопроект о запрете соцсети одобрили в США. «Это не исключено», — заявила фон дер Ляйен. Ее слова газета Politico. Ранее палата представителей США одобрила закон о запрете TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу. В случае нарушения, приложение будет заблокировано в США и удалено из App Store и Google Play. Власти США считают TikTok управляемым иностранными противниками, что создает угрозу безопасности данных американцев. Китай отрицает принудительную продажу TikTok, предпочитая запрет соцсети в США. ByteDance рассматривает возможность судебных разбирательств с правительством США, где будет оцениваться баланс между целями правительства и правами TikTok и пользователей в рамках первой поправки о свободе слова.