Спикера думы Нижнего Новгорода арестовали по делу о растрате

Олег Лавричев арестован до 26 июня
Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали до 26 июня 2024 по делу о растрате 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в ТАСС.
«Лавричев арестован до 26 июня по делу о растрате», — объявил решение судья. Его слова передает корреспондент ТАСС.
Ранее сообщалось, что Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Сам депутат с обвинениями не был согласен. Его задержали в Донбассе.
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