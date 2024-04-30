Спикера думы Нижнего Новгорода арестовали по делу о растрате

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Олег Лавричев арестован до 26 июня Фото:

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали до 26 июня 2024 по делу о растрате 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в ТАСС.

«Лавричев арестован до 26 июня по делу о растрате», — объявил решение судья. Его слова передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Сам депутат с обвинениями не был согласен. Его задержали в Донбассе.

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Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали до 26 июня 2024 по делу о растрате 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в ТАСС. «Лавричев арестован до 26 июня по делу о растрате», — объявил решение судья. Его слова передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Сам депутат с обвинениями не был согласен. Его задержали в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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