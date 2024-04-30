Трамп пообещал помочь Украине, но при одном условии

Трамп заявил, что в случае переизбрания попытается помочь Украине

30 апреля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что Европа не платит «свою долю» Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку Украине в случае своего возвращения на пост главы государства. Однако он призвал Европу также взять на себя часть обязательств. «Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю», — заявил Трамп в интервью журналу Time . Экс-президент США ранее утверждал, что способен решить конфликт между Россией и Украиной за один день, если будет переизбран. Как сообщал телеканал CNN, Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку Украине в случае своего возвращения на пост главы государства. Однако он призвал Европу также взять на себя часть обязательств. «Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю», — заявил Трамп в интервью журналу Time. Экс-президент США ранее утверждал, что способен решить конфликт между Россией и Украиной за один день, если будет переизбран. Как сообщал телеканал CNN, Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира.