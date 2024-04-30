Трамп пообещал помочь Украине, но при одном условии

Трамп заявил, что в случае переизбрания попытается помочь Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп заявил, что Европа не платит «свою долю» Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку Украине в случае своего возвращения на пост главы государства. Однако он призвал Европу также взять на себя часть обязательств.

«Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю», — заявил Трамп в интервью журналу Time.

Экс-президент США ранее утверждал, что способен решить конфликт между Россией и Украиной за один день, если будет переизбран. Как сообщал телеканал CNN, Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку Украине в случае своего возвращения на пост главы государства. Однако он призвал Европу также взять на себя часть обязательств. «Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю», — заявил Трамп в интервью журналу Time. Экс-президент США ранее утверждал, что способен решить конфликт между Россией и Украиной за один день, если будет переизбран. Как сообщал телеканал CNN, Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...