Трамп пообещал помочь Украине, но при одном условии

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку Украине в случае своего возвращения на пост главы государства. Однако он призвал Европу также взять на себя часть обязательств.
«Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю», — заявил Трамп в интервью журналу
Экс-президент США ранее утверждал, что способен решить конфликт между Россией и Украиной за один день, если будет переизбран. Как сообщал телеканал CNN, Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира.
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