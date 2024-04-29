Минобрнауки проводит проверку в Российско-таджикском университете в Душанбе

30 апреля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Ведомство проверит правомерность и эффективность использования средств Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Минобрнауки РФ проводит плановую проверку отдельных направлений деятельности Российско-таджикского университета в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На данный момент Минобрнауки России проводит проверку отдельных направлений деятельности университета за период с 1 января 2022 года по 25 мая 2025 года. Планируется проверить правомерность и эффективность использования университетом средств, которые предоставляются из российского бюджета», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев рассказал об активизации отношений с представителями славянских университетов в Киргизии и Таджикистане. Университеты создавались в бывших национальных республиках Советского Союза для сохранения научно-образовательного потенциала и возможности получения высшего образования для русскоязычных студентов. Румянцев отметил, что образовательные учреждения прошли сложный путь и выполнили задачи того временного периода, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобрнауки РФ проводит плановую проверку отдельных направлений деятельности Российско-таджикского университета в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На данный момент Минобрнауки России проводит проверку отдельных направлений деятельности университета за период с 1 января 2022 года по 25 мая 2025 года. Планируется проверить правомерность и эффективность использования университетом средств, которые предоставляются из российского бюджета», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев рассказал об активизации отношений с представителями славянских университетов в Киргизии и Таджикистане. Университеты создавались в бывших национальных республиках Советского Союза для сохранения научно-образовательного потенциала и возможности получения высшего образования для русскоязычных студентов. Румянцев отметил, что образовательные учреждения прошли сложный путь и выполнили задачи того временного периода, пишет RT.