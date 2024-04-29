Дугин: Путин вывел Россию из-под глобального влияния

30 апреля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Дугин заявил, что Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский философ Александр Дугин назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером, который сумел вывести стану из-под глобального влияния. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран. «Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния», — сказал Дугин. По его словам, Путин — человек, который успешно восстанавливает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью. Карлсон взял интервью у философа Дугина в Москве. Интервью длится более 20 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский философ Александр Дугин назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером, который сумел вывести стану из-под глобального влияния. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран. «Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния», — сказал Дугин. По его словам, Путин — человек, который успешно восстанавливает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью. Карлсон взял интервью у философа Дугина в Москве. Интервью длится более 20 минут.