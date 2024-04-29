29 апреля 2024

Дугин: Путин вывел Россию из-под глобального влияния

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Дугин заявил, что Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран Фото:

Российский философ Александр Дугин назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером, который сумел вывести стану из-под глобального влияния. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран.

«Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния», — сказал Дугин. По его словам, Путин — человек, который успешно восстанавливает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.

Карлсон взял интервью у философа Дугина в Москве. Интервью длится более 20 минут.

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Российский философ Александр Дугин назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером, который сумел вывести стану из-под глобального влияния. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран. «Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния», — сказал Дугин. По его словам, Путин — человек, который успешно восстанавливает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью. Карлсон взял интервью у философа Дугина в Москве. Интервью длится более 20 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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