Дугин: Путин вывел Россию из-под глобального влияния

Российский философ Александр Дугин назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером, который сумел вывести стану из-под глобального влияния. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран.
«Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния», — сказал Дугин. По его словам, Путин — человек, который успешно восстанавливает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.
Карлсон взял интервью у философа Дугина в Москве. Интервью длится более 20 минут.
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Российский философ Александр Дугин назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером, который сумел вывести стану из-под глобального влияния. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран. «Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния», — сказал Дугин. По его словам, Путин — человек, который успешно восстанавливает традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью. Карлсон взял интервью у философа Дугина в Москве. Интервью длится более 20 минут.