В мире Европа Эстония и Польша отказались помогать Украине в мобилизации Представитель МВД Викс: Эстония не станет помогать Украине с мобилизацией 30 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + Польша и Эстония отказались выдавать Украине военнообязанных граждан Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk В МВД Эстонии заявили, что не намерены помогать Украине с мобилизацией. Также депортировать украинцев не намерена Польша. «Эстония не собирается депортировать украинских граждан, в том числе военнообязанных», — заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД страны Аннели Викс. Ее слова передает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Также помогать Киеву с мобилизацией украинцев отказалась Польша. Замминистра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что в его стране не станут преследовать украинцев за нарушения, совершенные на их родине. Ранее на Украине был принят закон, ужесточающий мобилизацию. Согласно нововведениям, украинские мужчины, не состоящие на воинском учете, лишаются прав на услуги консульств. По мнению экспертов, Европа окажет определенную помощь Киеву в выдаче уклонистов, однако эти люди не будут мотивированы на поле боя. По мнению экспертов, некоторые страны Евросоюза помогут в выдаче Киеву уклонистов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В МВД Эстонии заявили, что не намерены помогать Украине с мобилизацией. Также депортировать украинцев не намерена Польша. «Эстония не собирается депортировать украинских граждан, в том числе военнообязанных», — заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД страны Аннели Викс. Ее слова передает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Также помогать Киеву с мобилизацией украинцев отказалась Польша. Замминистра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что в его стране не станут преследовать украинцев за нарушения, совершенные на их родине. Ранее на Украине был принят закон, ужесточающий мобилизацию. Согласно нововведениям, украинские мужчины, не состоящие на воинском учете, лишаются прав на услуги консульств. По мнению экспертов, Европа окажет определенную помощь Киеву в выдаче уклонистов, однако эти люди не будут мотивированы на поле боя. По мнению экспертов, некоторые страны Евросоюза помогут в выдаче Киеву уклонистов, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям