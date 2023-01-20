Житель Нижнего Тагила рассказал, как спасал тонущего в купели мужчину

В Нижнем Тагиле во время купания в крещенской купели одному из мужчин стало плохо, но его удалось спасти Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) Дмитрий Скворцов рассказал, что решил броситься в купель за тонущим человеком после того, как закричала мама пострадавшего. До этого мужчина не понимал, что с окунающимся что-то случилось.

«Готовился окунуться, а тут человеку стало плохо. Я сразу и не понял, что случилось. Может быть, он на спине решил поплавать. Но в этот момент закричала его мама, и я заметил, что он без сознания и начал тонуть. Я без раздумий прыгнул в купель» — цитирует тагильское агентство «Между строк» Скворцова.

Когда мужчина схватил тонущего, тот уже начал уходить под воду, но еще не успел захлебнуться. Вскоре на помощь Дмитрию пришел его брат, и вдвоем мужчины вытащили пострадавшего. К этому моменту к купели подбежали спасатели и охранник.

В Нижнем Тагиле 18 января одному из мужчин стало плохо, когда он окунался в крещенской купели на Тагильском пруду. Он потерял сознание и стал тонуть. После того как его достали из проруби, мужчина быстро пришел в себя.