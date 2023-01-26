Свердловчанина, из-за которого погибли артистки театра, отправили в колонию

27 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Виновник смертельной аварии будет отбывать наказание в колонии-поселении Денис Моргунов © URA.RU Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который врезался в автобус с артистами Краснотурьинского театра кукол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхотурский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Кушвы. Мужчина признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в суде. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, так что у осужденного есть возможность его обжаловать. Авария с артистами Краснотурьинского театра кукол произошла ночью 2 октября 2022 года. Труппа возвращалась с гастролей на автобусе, но внезапно на встречную полосу выехал автомобиль MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, еще один артист получил тяжелые травмы. Представители прокуратуры установили, что водитель грузовика MAN с прицепом отвлекся, поэтому выехал на встречную полосу.

Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который врезался в автобус с артистами Краснотурьинского театра кукол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхотурский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Кушвы. Мужчина признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в суде. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, так что у осужденного есть возможность его обжаловать. Авария с артистами Краснотурьинского театра кукол произошла ночью 2 октября 2022 года. Труппа возвращалась с гастролей на автобусе, но внезапно на встречную полосу выехал автомобиль MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, еще один артист получил тяжелые травмы. Представители прокуратуры установили, что водитель грузовика MAN с прицепом отвлекся, поэтому выехал на встречную полосу.