26 января 2023

Свердловчанина, из-за которого погибли артистки театра, отправили в колонию

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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
Виновник смертельной аварии будет отбывать наказание в колонии-поселении

Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который врезался в автобус с артистами Краснотурьинского театра кукол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верхотурский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Кушвы. Мужчина признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в суде.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, так что у осужденного есть возможность его обжаловать.

Авария с артистами Краснотурьинского театра кукол произошла ночью 2 октября 2022 года. Труппа возвращалась с гастролей на автобусе, но внезапно на встречную полосу выехал автомобиль MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, еще один артист получил тяжелые травмы. Представители прокуратуры установили, что водитель грузовика MAN с прицепом отвлекся, поэтому выехал на встречную полосу.

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Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении водителя грузовика, который врезался в автобус с артистами Краснотурьинского театра кукол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхотурский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Кушвы. Мужчина признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в суде. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, так что у осужденного есть возможность его обжаловать. Авария с артистами Краснотурьинского театра кукол произошла ночью 2 октября 2022 года. Труппа возвращалась с гастролей на автобусе, но внезапно на встречную полосу выехал автомобиль MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, еще один артист получил тяжелые травмы. Представители прокуратуры установили, что водитель грузовика MAN с прицепом отвлекся, поэтому выехал на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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