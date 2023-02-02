02 февраля 2023

В детский сад Екатеринбурга устроили сотрудника с судимостью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети
К работе с детьми не допускаются лица, имевшие судимость Фото:

В одном из детских садов Кировского района Екатеринбурга нашли воспитателя, у которого была судимость за незаконный оборот наркотиков. После проверки его уволили, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в детском саду, расположенном в Кировском районе, осуществляет трудовую деятельность работник, ранее судимый за совершение преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств)», — рассказали в ведомстве.

При этом согласно трудовому кодексу РФ, на работу в сфере образования нельзя брать людей с судимостями. По итогу проверки сотрудника уволили.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В одном из детских садов Кировского района Екатеринбурга нашли воспитателя, у которого была судимость за незаконный оборот наркотиков. После проверки его уволили, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в детском саду, расположенном в Кировском районе, осуществляет трудовую деятельность работник, ранее судимый за совершение преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств)», — рассказали в ведомстве. При этом согласно трудовому кодексу РФ, на работу в сфере образования нельзя брать людей с судимостями. По итогу проверки сотрудника уволили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...