В детский сад Екатеринбурга устроили сотрудника с судимостью

В одном из детских садов Кировского района Екатеринбурга нашли воспитателя, у которого была судимость за незаконный оборот наркотиков. После проверки его уволили, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в детском саду, расположенном в Кировском районе, осуществляет трудовую деятельность работник, ранее судимый за совершение преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств)», — рассказали в ведомстве.
При этом согласно трудовому кодексу РФ, на работу в сфере образования нельзя брать людей с судимостями. По итогу проверки сотрудника уволили.
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