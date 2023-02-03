В Госдуме отвергли идею мобилизовывать безработных вместо ценных сотрудников

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, полигон, солдат, 201военная база
Под мобилизацию подпадают граждане прежде всего обладающие необходимой военной подготовкой, заявила Светлана Бессараб Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Идея о мобилизации безработных вместо ценных сотрудников не подлежит обсуждению, так как мобилизованные должны прежде всего обладать соответствующим опытом военной подготовки. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Целесообразность замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации вызывает большие сомнения», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она добавила, что прежде всего под мобилизацию должны подпадать граждане с необходимыми критериями и качественной военной подготовкой.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выдвинул идею мобилизовывать безработных вместо ценных сотрудников предприятий, передает телеканал 360. В свою очередь, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять бронь от мобилизации с некоторых ученых, инженеров и IT-специалистов, которые могут быть полезными в зоне спецоперации.

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Идея о мобилизации безработных вместо ценных сотрудников не подлежит обсуждению, так как мобилизованные должны прежде всего обладать соответствующим опытом военной подготовки. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Целесообразность замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации вызывает большие сомнения», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она добавила, что прежде всего под мобилизацию должны подпадать граждане с необходимыми критериями и качественной военной подготовкой. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выдвинул идею мобилизовывать безработных вместо ценных сотрудников предприятий, передает телеканал 360. В свою очередь, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять бронь от мобилизации с некоторых ученых, инженеров и IT-специалистов, которые могут быть полезными в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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