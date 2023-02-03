В Госдуме отвергли идею мобилизовывать безработных вместо ценных сотрудников

Идея о мобилизации безработных вместо ценных сотрудников не подлежит обсуждению, так как мобилизованные должны прежде всего обладать соответствующим опытом военной подготовки. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Целесообразность замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации вызывает большие сомнения», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она добавила, что прежде всего под мобилизацию должны подпадать граждане с необходимыми критериями и качественной военной подготовкой.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выдвинул идею мобилизовывать безработных вместо ценных сотрудников предприятий, передает телеканал 360. В свою очередь, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять бронь от мобилизации с некоторых ученых, инженеров и IT-специалистов, которые могут быть полезными в зоне спецоперации.
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Идея о мобилизации безработных вместо ценных сотрудников не подлежит обсуждению, так как мобилизованные должны прежде всего обладать соответствующим опытом военной подготовки. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Целесообразность замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации вызывает большие сомнения», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она добавила, что прежде всего под мобилизацию должны подпадать граждане с необходимыми критериями и качественной военной подготовкой. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выдвинул идею мобилизовывать безработных вместо ценных сотрудников предприятий, передает телеканал 360. В свою очередь, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять бронь от мобилизации с некоторых ученых, инженеров и IT-специалистов, которые могут быть полезными в зоне спецоперации.