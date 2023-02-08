Президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать страной, миром и стабильностью ради одобрения западных союзников, хотя мог предотвратить конфликт. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — цитирует Медведчука РИА Новости.
Партия Зеленского «Слуга народа» потеряла свое лидерство, из-за этого ему стали нужны «враги и война», считает Медведчук. По его словам, страна была обречена стать горячей точкой. Конфликт можно было предотвратить, если бы президент Украины был менее самолюбивым и лживым, высказался политик.
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Президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать страной, миром и стабильностью ради одобрения западных союзников, хотя мог предотвратить конфликт. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — цитирует Медведчука РИА Новости. Партия Зеленского «Слуга народа» потеряла свое лидерство, из-за этого ему стали нужны «враги и война», считает Медведчук. По его словам, страна была обречена стать горячей точкой. Конфликт можно было предотвратить, если бы президент Украины был менее самолюбивым и лживым, высказался политик. Ранее Зеленский заявил о падении боевого духа украинской армии. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленский скоро уйдет в отставку из-за ослабления позиций лидера США Джо Байдена. После отставки президента Украины его место может занять главком ВСУ Валерий Залужный, сказал URA.RU доктор политических наук Игорь Скулатов.