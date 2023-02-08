Медведчук: Зеленский хочет уничтожить Украину ради одобрения Запада

08 февраля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать страной, миром и стабильностью ради одобрения западных союзников, хотя мог предотвратить конфликт. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — цитирует Медведчука РИА Новости. Партия Зеленского «Слуга народа» потеряла свое лидерство, из-за этого ему стали нужны «враги и война», считает Медведчук. По его словам, страна была обречена стать горячей точкой. Конфликт можно было предотвратить, если бы президент Украины был менее самолюбивым и лживым, высказался политик. Ранее Зеленский заявил о падении боевого духа украинской армии. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленский скоро уйдет в отставку из-за ослабления позиций лидера США Джо Байдена. После отставки президента Украины его место может занять главком ВСУ Валерий Залужный, сказал URA.RU доктор политических наук Игорь Скулатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать страной, миром и стабильностью ради одобрения западных союзников, хотя мог предотвратить конфликт. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — цитирует Медведчука РИА Новости. Партия Зеленского «Слуга народа» потеряла свое лидерство, из-за этого ему стали нужны «враги и война», считает Медведчук. По его словам, страна была обречена стать горячей точкой. Конфликт можно было предотвратить, если бы президент Украины был менее самолюбивым и лживым, высказался политик. Ранее Зеленский заявил о падении боевого духа украинской армии. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленский скоро уйдет в отставку из-за ослабления позиций лидера США Джо Байдена. После отставки президента Украины его место может занять главком ВСУ Валерий Залужный, сказал URA.RU доктор политических наук Игорь Скулатов.