В Германии признали цензуру российских СМИ по Украине

08 февраля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Германии присутствуют возможности на обход запрета на российские СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе (ЕС) присутствует запрет как на распространение контента российского телеканала RT, так и на остальные государственные СМИ из России, однако в Германии признают возможность обхода этих запретов. Об этом сообщает немецкий телеканал Tagesschau. «Российские государственные СМИ, в том числе и RT, находятся в санкционном списке ЕС. Соответственно контент RT не может распространяться», — говорится в материале . Там подчеркнули, что, несмотря на все ограничения, в Германии присутствуют возможности обхода запрета на распространение контента государственных СМИ из России. Так, например, немецкое отделение RT в своих материалах сообщало о нежелании россиян продолжать конфликт на Украине, но освещало условия, которые вынудили Россию начать спецоперацию. В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik на своей территории. Запрет на вещание российских СМИ на Западе начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине.

В Евросоюзе (ЕС) присутствует запрет как на распространение контента российского телеканала RT, так и на остальные государственные СМИ из России, однако в Германии признают возможность обхода этих запретов. Об этом сообщает немецкий телеканал Tagesschau. «Российские государственные СМИ, в том числе и RT, находятся в санкционном списке ЕС. Соответственно контент RT не может распространяться», — говорится в материале. Там подчеркнули, что, несмотря на все ограничения, в Германии присутствуют возможности обхода запрета на распространение контента государственных СМИ из России. Так, например, немецкое отделение RT в своих материалах сообщало о нежелании россиян продолжать конфликт на Украине, но освещало условия, которые вынудили Россию начать спецоперацию. В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik на своей территории. Запрет на вещание российских СМИ на Западе начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине.