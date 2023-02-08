В Германии признали цензуру российских СМИ по Украине

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , путин в телевизоре, путин
В Германии присутствуют возможности на обход запрета на российские СМИ Фото:
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В Евросоюзе (ЕС) присутствует запрет как на распространение контента российского телеканала RT, так и на остальные государственные СМИ из России, однако в Германии признают возможность обхода этих запретов. Об этом сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

«Российские государственные СМИ, в том числе и RT, находятся в санкционном списке ЕС. Соответственно контент RT не может распространяться», — говорится в материале. Там подчеркнули, что, несмотря на все ограничения, в Германии присутствуют возможности обхода запрета на распространение контента государственных СМИ из России. Так, например, немецкое отделение RT в своих материалах сообщало о нежелании россиян продолжать конфликт на Украине, но освещало условия, которые вынудили Россию начать спецоперацию.

В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik на своей территории. Запрет на вещание российских СМИ на Западе начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине.

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В Евросоюзе (ЕС) присутствует запрет как на распространение контента российского телеканала RT, так и на остальные государственные СМИ из России, однако в Германии признают возможность обхода этих запретов. Об этом сообщает немецкий телеканал Tagesschau. «Российские государственные СМИ, в том числе и RT, находятся в санкционном списке ЕС. Соответственно контент RT не может распространяться», — говорится в материале. Там подчеркнули, что, несмотря на все ограничения, в Германии присутствуют возможности обхода запрета на распространение контента государственных СМИ из России. Так, например, немецкое отделение RT в своих материалах сообщало о нежелании россиян продолжать конфликт на Украине, но освещало условия, которые вынудили Россию начать спецоперацию. В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik на своей территории. Запрет на вещание российских СМИ на Западе начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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