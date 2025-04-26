Минобороны показало кадры освобождения Горналя в Курской области. Видео

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Группировка «Север» провела операцию по освобождению Горналя
Группировка «Север» провела операцию по освобождению Горналя Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Министерство обороны Российской Федерации представило видеокадры, запечатлевшие освобождение села Горналь в Курской области, последнего населенного пункта региона, находившегося под контролем украинских войск. Операцию провели подразделения группировки войск «Север».

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там уточнили, что этот населенный пункт являлся последним, находившимся под контролем ВСУ.

На опубликованных кадрах показана боевая работа российских военнослужащих, включая продвижение в районе населенного пункта и установление контроля над территорией. Видео демонстрирует момент поднятия российского флага в Горнале, символизирующего завершение операции по освобождению Курской области, о чем ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

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Министерство обороны Российской Федерации представило видеокадры, запечатлевшие освобождение села Горналь в Курской области, последнего населенного пункта региона, находившегося под контролем украинских войск. Операцию провели подразделения группировки войск «Север». «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там уточнили, что этот населенный пункт являлся последним, находившимся под контролем ВСУ. На опубликованных кадрах показана боевая работа российских военнослужащих, включая продвижение в районе населенного пункта и установление контроля над территорией. Видео демонстрирует момент поднятия российского флага в Горнале, символизирующего завершение операции по освобождению Курской области, о чем ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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