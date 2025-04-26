Министерство обороны Российской Федерации представило видеокадры, запечатлевшие освобождение села Горналь в Курской области, последнего населенного пункта региона, находившегося под контролем украинских войск. Операцию провели подразделения группировки войск «Север».
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там уточнили, что этот населенный пункт являлся последним, находившимся под контролем ВСУ.
На опубликованных кадрах показана боевая работа российских военнослужащих, включая продвижение в районе населенного пункта и установление контроля над территорией. Видео демонстрирует момент поднятия российского флага в Горнале, символизирующего завершение операции по освобождению Курской области, о чем ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
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