Вторая встреча Трампа и Зеленского в Ватикане не состоялась

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Зеленский ждал встречи с Трампом, но она не произошла
Зеленский ждал встречи с Трампом, но она не произошла Фото:

Вторая запланированная встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на похоронах Папы Римского Франциска не состоялась, так как Трамп сразу покинул Рим после церемонии. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы поехать сразу по завершению похорон Папы Франциска», — говорится в сообщении издания. По их данным, лидеры провели лишь краткую беседу перед началом похоронной церемонии в Ватикане, успев обсудить ключевые вопросы. Издание «Страна.ua» уточняет, что офис Зеленского рассчитывал на вторую встречу, однако она не состоялась из-за отъезда американского президента. 

Ранее в сети между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшуюся во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска в Ватикане 26 апреля. На фотографии Трамп и Зеленский ведут беседу, сидя на стульях, которые были оперативно установлены в центре зала. На заднем плане присутствуют представители католической церкви, задействованные в организации похоронной церемонии.

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Вторая запланированная встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на похоронах Папы Римского Франциска не состоялась, так как Трамп сразу покинул Рим после церемонии. Об этом сообщает РБК-Украина. «Продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы поехать сразу по завершению похорон Папы Франциска», — говорится в сообщении издания. По их данным, лидеры провели лишь краткую беседу перед началом похоронной церемонии в Ватикане, успев обсудить ключевые вопросы. Издание «Страна.ua» уточняет, что офис Зеленского рассчитывал на вторую встречу, однако она не состоялась из-за отъезда американского президента.  Ранее в сети между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшуюся во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска в Ватикане 26 апреля. На фотографии Трамп и Зеленский ведут беседу, сидя на стульях, которые были оперативно установлены в центре зала. На заднем плане присутствуют представители католической церкви, задействованные в организации похоронной церемонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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