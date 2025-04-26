Как выбрать идеальный мангал: советы и рекомендации

Вкусная еда — обязательная часть приятного отдыха на природе. Быстро и качественно можно приготовить блюда на мангале. Однако для этого нужно не только выбрать качественные продукты, но правильно выбрать мангал. URA.RU подготовило советы и рекомендации по его выбору и установке.
Виды стационарных мангалов
Мангалы из кирпича
Чугунные и кирпичные мангалы, как правило, стационарные, поэтому их скорее стоит выбирать для использования на дачном участке. По информации с сайта «Роскачества», мангалы из кирпича отличаются высокой устойчивостью и теплоемкостью, так как долго сохраняют тепло.
Однако их недостатками являются отсутствие мобильности, высокая стоимость и длительный разогрев. По данным специалистов, прежде чем пища начнет готовиться, необходимо дождаться прогрева стенок.
Мангал из чугуна
Чугунные мангалы считаются наиболее долговечными среди аналогов. По данным специалистов «Спортмастра», они обладают высокой устойчивостью к деформации и коррозии, а благодаря свойствам чугуна способны длительное время сохранять тепло.
В то же время чугунные жаровни отличаются высокой стоимостью, значительным весом, а также повышенной чувствительностью к внезапным изменениям температуры.
Особенности стационарного мангала
Главной особенностью непереносного мангала является сложная конструкция. Как правило, такой мангал напоминает камин с закрытой топкой. Для его установки обязательно нужен фундамент, который удерживает тяжелую конструкцию. «Основание должно быть гидроизолировано, так как в холодное время года может произойти разрушение кладки. Нужно устанавливать шанцы — подиум, где установлен топливник. Как правило, оснащается двойным дном, куда собирается зола», — сообщили на сайте «Спортмастера».
Также для установки мангала специалисты рекомендуют приобретать под для топки из огнеупорного материала и дровник из стали и жиросборник — специальный поддон, который необходимо регулярно очищать. Кроме того, у стационарного мангала есть дополнительные элементы: фурнитура, поддувало, дверца для топки.
Виды переносных мангалов
Мангалы из металла
Мангалы из стали могут не уступать в прочности чугунным, при этом весят значительно меньше — именно стальные жаровни идеально подходят для выездов на природу благодаря легкости и мобильности. «У них небольшая стоимость, но есть ряд нюансов. Готовить в них лучше только на углях, жар от дров может деформировать станки и дно. У них самый скромный срок эксплуатации: тонкие стальные листы быстрее прогорают», — сообщили на сайте «Спортмастера».
Согласно данным, стальные — чаще всего складные и сборные, поэтому они идеально подходят для выездов. С ними нужно быть аккуратнее и внимательнее, чтобы случайно не забыть какую-нибудь деталь дома или на природе.
Мангал с коптильней
Стандартный мангал может быть усовершенствован за счет установки многоуровневой конструкции с двумя ярусами. Подобное решение способствует более эффективному использованию пространства, сокращению временных и физических затрат, а также предоставляет возможность одновременного приготовления различных блюд: например, жарки стейков на гриле, приготовления шашлыков и копчения овощей или рыбы.
Покупка такой многофункциональной установки обойдется значительно дешевле, чем приобретение двух отдельных устройств. Кроме того, дым, образующийся во время работы мангала, направляется в коптильную камеру, что позволяет максимально эффективно использовать доступные ресурсы.
Как выбрать мангал:
- Ширина. Чем больше расстояние между стенками, тем больше шашлыка можно приготовить за один раз. Минимальная ширина — 20 см.
- Длина. Для расчета нужно подсчитать необходимое количество порций для компании. Например, для семьи из 6–7 человек выбирают жаровню длиной в 70 см.
- Дистанция между прорезями для шампуров. Оптимальное расстояние между такими выемками — 5–7 см.
- Глубина. Оптимальной глубиной стального мангала считают 15–16 см.
- Толщина стенок. Стационарные модели выбирают с толщиной стали 2 мм, мобильные — толщиной 1,5 мм.
Барбекю
Это более функциональное устройство, чем мангал. Его используют для приготовления разнообразных блюд, включая стейки, ребрышки, птицу, рыбу и морепродукты. Барбекю, как правило, представляет собой жаровню круглой формы, оснащенную крышкой, решеткой и специальным поддоном для углей.
В отличие от мангала, расстояние между углями и решеткой здесь обычно составляет 5–8 сантиметров. Это способствует более высокой температуре приготовления и сокращает время термической обработки продуктов.
Как выбрать барбекю:
- Размер жаровни. От него зависит количество продуктов, которые можно приготовить за один раз.
- Толщина стенок. Для редкого использования достаточно толщины стенок 1 мм, для нескольких раз в неделю — 2 мм.
- Материал корпуса. Предпочтительно, чтобы это был чистый чугун или керамика.
- Комплектация. Должна быть решетка, щипцы, шампур-щеточка для очистки, противень.
- Устойчивость. Важно выбирать модели, которые крепко стоят на опорах, или же переносные и электрические грили, которые можно разместить на стол.
- Топливо для работы. Грили могут быть угольными, газовыми или электрическими.
- Наличие крышки.
Как подобрать размеры мангала
По данным «Роскачества», длину мангала нужно выбирайть исходя из того, для пикника он нужен или для дачи. Также важно количество людей, для которых будет готовиться шашлык. «Для разборного или складного мангала будет достаточно длины 45–50 см. Длина стационарного мангала, который стоит на загородном участке, может быть 60–80 см. С таким мангалом удобно готовить несколько блюд одновременно», — говорится на сайте ведомства.
Чем больше глубина, тем больше дров и угля понадобится для приготовления шашлыка. Поэтому оптимальная глубина мангала для шашлыка — от 12 до 15 см. Если глубина меньше 12 см, шашлык может пригореть.
Как ухаживать за мангалом
Для предотвращения коррозии нужно чистите мангал от золы после использования, сообщается на сайте «Роскачества». По данным специалистов, зола вместе с водой создает щелочную среду, которая разъедает металл. Переносной мангал убирайте в чехол или кейс, стационарный мангал накрывайте от осадков.
В ведомстве не советуют использовать для приготовления блюд гриль дрова, если толщина металла меньше 2 мм. Сообщается, что в таком случае конструкцию может перекосить от сильного жара, который они создают.
Мангал пора менять на новый, если:
- конструкция деформировалась или перекосилась;
- конструкция шатается при толчке или дребезжит от сильного ветра;
- вылетели заклепки или другие соединительные детали;
- металл прогорел или изъеден коррозией.
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