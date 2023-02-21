Путин: Запад прямо причастен к ударам по базам стратегической авиации России 21 февраля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что ему известно о причастности Запада к ударам по авиабазам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Президенту России Владимиру Путину известно, как Запад участвовал в ударах по российским авиабазам. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию России. «Нам известно, что Запад причастен к попыткам нанести удары по нашим объектам авиации. Специалисты НАТО участвовали в оснащении беспилотников, которые использовались при атаках», — рассказал Владимир Путин в ежегодном послании. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU . Президенту России Владимиру Путину известно, как Запад участвовал в ударах по российским авиабазам. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию России. «Нам известно, что Запад причастен к попыткам нанести удары по нашим объектам авиации. Специалисты НАТО участвовали в оснащении беспилотников, которые использовались при атаках», — рассказал Владимир Путин в ежегодном послании. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям