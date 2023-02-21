Путин: Запад прямо причастен к ударам по базам стратегической авиации России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что ему известно о причастности Запада к ударам по авиабазам Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президенту России Владимиру Путину известно, как Запад участвовал в ударах по российским авиабазам. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию России.

«Нам известно, что Запад причастен к попыткам нанести удары по нашим объектам авиации. Специалисты НАТО участвовали в оснащении беспилотников, которые использовались при атаках», — рассказал Владимир Путин в ежегодном послании. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

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Президенту России Владимиру Путину известно, как Запад участвовал в ударах по российским авиабазам. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию России. «Нам известно, что Запад причастен к попыткам нанести удары по нашим объектам авиации. Специалисты НАТО участвовали в оснащении беспилотников, которые использовались при атаках», — рассказал Владимир Путин в ежегодном послании. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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