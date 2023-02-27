27 февраля 2023

Бывший мэр Сухого Лога назначен замполпредом свердловского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Валов, интервью. Сухой Лог
Валов приступит к работе 1 марта Фото:

Бывший мэр Сухой Лог Роман Валов займет должность заместителя управляющего Южным управленческим округом Свердловской области. К своим обязанностям он приступит 1 марта. Данная должность была учреждена 16 февраля на областном заседании правительства.

«С завтрашнего дня Валов выходит на работу в администрации [Южного округа]. Хотя изначально рассматривался вариант с его устройством на какую-нибудь должность в Екатеринбурге», — поделился источник, знакомый с деталями перестановки. Дозвониться до самого Валова не удалось, он не взял трубку.

Валов руководил Сухим Логом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. У него были серьезные разногласия со спикером гордумы Евгением Быковым, которые обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.

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Бывший мэр Сухой Лог Роман Валов займет должность заместителя управляющего Южным управленческим округом Свердловской области. К своим обязанностям он приступит 1 марта. Данная должность была учреждена 16 февраля на областном заседании правительства. «С завтрашнего дня Валов выходит на работу в администрации [Южного округа]. Хотя изначально рассматривался вариант с его устройством на какую-нибудь должность в Екатеринбурге», — поделился источник, знакомый с деталями перестановки. Дозвониться до самого Валова не удалось, он не взял трубку. Валов руководил Сухим Логом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. У него были серьезные разногласия со спикером гордумы Евгением Быковым, которые обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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