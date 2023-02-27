Бывший мэр Сухого Лога назначен замполпредом свердловского губернатора

Бывший мэр Сухой Лог Роман Валов займет должность заместителя управляющего Южным управленческим округом Свердловской области. К своим обязанностям он приступит 1 марта. Данная должность была учреждена 16 февраля на областном заседании правительства.
«С завтрашнего дня Валов выходит на работу в администрации [Южного округа]. Хотя изначально рассматривался вариант с его устройством на какую-нибудь должность в Екатеринбурге», — поделился источник, знакомый с деталями перестановки. Дозвониться до самого Валова не удалось, он не взял трубку.
Валов руководил Сухим Логом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. У него были серьезные разногласия со спикером гордумы Евгением Быковым, которые обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.
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