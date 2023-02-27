Бывший мэр Сухого Лога назначен замполпредом свердловского губернатора

28 февраля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Валов приступит к работе 1 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Сухой Лог Роман Валов займет должность заместителя управляющего Южным управленческим округом Свердловской области. К своим обязанностям он приступит 1 марта. Данная должность была учреждена 16 февраля на областном заседании правительства. «С завтрашнего дня Валов выходит на работу в администрации [Южного округа]. Хотя изначально рассматривался вариант с его устройством на какую-нибудь должность в Екатеринбурге», — поделился источник, знакомый с деталями перестановки. Дозвониться до самого Валова не удалось, он не взял трубку. Валов руководил Сухим Логом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. У него были серьезные разногласия со спикером гордумы Евгением Быковым, которые обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.

Бывший мэр Сухой Лог Роман Валов займет должность заместителя управляющего Южным управленческим округом Свердловской области. К своим обязанностям он приступит 1 марта. Данная должность была учреждена 16 февраля на областном заседании правительства. «С завтрашнего дня Валов выходит на работу в администрации [Южного округа]. Хотя изначально рассматривался вариант с его устройством на какую-нибудь должность в Екатеринбурге», — поделился источник, знакомый с деталями перестановки. Дозвониться до самого Валова не удалось, он не взял трубку. Валов руководил Сухим Логом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. У него были серьезные разногласия со спикером гордумы Евгением Быковым, которые обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.