В офисе Зеленского отказались от прекращения огня

28 февраля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Украина не верит в мирный план Китая и иные призывы к прекращению огня, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отказывается от прекращения огня, так как относится скептически к таким призывам, среди которых и мирный план, предложенный Китаем. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы скептически настроены и не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня», — передает слова Ермака телеканал Newsmax . По его словам, украинское руководство не верит в мирный план, предложенный Китаем, который якобы Россия обязательно будет использовать в своих интересах. При этом Ермак добавил, что стремление Китая участвовать в мирном разрешении конфликта на Украине является похвальным. Ранее в Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. Венгрия, в свою очередь, поддерживает предложения Китая и призывает все международное сообщество к стремлению к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает RT. В Кремле заявили, что внимательно относятся к китайскому плану, на детальное рассмотрение которого потребуется длительное время, пишет «Национальная служба новостей».

Украина отказывается от прекращения огня, так как относится скептически к таким призывам, среди которых и мирный план, предложенный Китаем. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы скептически настроены и не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня», — передает слова Ермака телеканал Newsmax. По его словам, украинское руководство не верит в мирный план, предложенный Китаем, который якобы Россия обязательно будет использовать в своих интересах. При этом Ермак добавил, что стремление Китая участвовать в мирном разрешении конфликта на Украине является похвальным. Ранее в Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. Венгрия, в свою очередь, поддерживает предложения Китая и призывает все международное сообщество к стремлению к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает RT. В Кремле заявили, что внимательно относятся к китайскому плану, на детальное рассмотрение которого потребуется длительное время, пишет «Национальная служба новостей».