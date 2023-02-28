Синоптик Вильфанд раскрыл, когда в Россию придет тепло

Синоптик Вильфанд: в начале апреля на юг Западной Сибири придет ранняя весна

28 февраля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Большинство регионов России встретит весну по расписанию, заявил Роман Вильфанд Фото: Размик Закарян © URA.RU На юге Западной Сибири в начале апреля ожидается приход ранней весны, что касается остальных регионов России, то там весна придет по графику. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Омской, Новосибирской, Томской области, юге Красноярского края, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается, что снежный покров сойдет в первой декаде апреля», — передает слова Вильфанда NEWS.RU . Он добавил, что в данный момент в этих регионах держится температура выше нуля, а в начале апреля ожидается температура выше нормы. Остальные регионы России встретят весну по графику, заключил Вильфанд. Ранее стало известно, как будет выглядеть с точки зрения климатических условий первый день весны. 1 марта в Центральной России температура воздуха будет соответствовать усредненным климатическим характеристикам.

На юге Западной Сибири в начале апреля ожидается приход ранней весны, что касается остальных регионов России, то там весна придет по графику. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Омской, Новосибирской, Томской области, юге Красноярского края, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается, что снежный покров сойдет в первой декаде апреля», — передает слова Вильфанда NEWS.RU. Он добавил, что в данный момент в этих регионах держится температура выше нуля, а в начале апреля ожидается температура выше нормы. Остальные регионы России встретят весну по графику, заключил Вильфанд. Ранее стало известно, как будет выглядеть с точки зрения климатических условий первый день весны. 1 марта в Центральной России температура воздуха будет соответствовать усредненным климатическим характеристикам.