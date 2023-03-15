Зюганов заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином

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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, съезд кпрф, коммунисты, зюганов геннадий
КПРФ готовится к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином, заявил Геннадий Зюганов Фото:

Фракция КПРФ готовится ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином. Мы в свое время подписали с ним меморандум (дипломатический документ с изложением взглядов правительства на тот или иной вопрос — прим. URA.RU), — подчеркнул Геннадий Зюганов, передает РИА Новости. Глава фракции акцентировал внимание на том, что документ выполняется на партийном уровне по всем направлениям.

Ранее председатель КНР был избран на третий президентский срок. Уточнялось, что Си Цзиньпин может посетить Москву в ближайшее время. Также председатель пообещал поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленский после разговора с главой РФ Владимиром Путиным. В США его призывали к диалогу с Украиной, пишет RT. В МИД Китая не подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее в КПРФ Зюганова назвали «возможным» кандидатом на президентские выборы», передают «Дни.ру».

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Фракция КПРФ готовится ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов. «Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином. Мы в свое время подписали с ним меморандум (дипломатический документ с изложением взглядов правительства на тот или иной вопрос — прим. URA.RU), — подчеркнул Геннадий Зюганов, передает РИА Новости. Глава фракции акцентировал внимание на том, что документ выполняется на партийном уровне по всем направлениям. Ранее председатель КНР был избран на третий президентский срок. Уточнялось, что Си Цзиньпин может посетить Москву в ближайшее время. Также председатель пообещал поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленский после разговора с главой РФ Владимиром Путиным. В США его призывали к диалогу с Украиной, пишет RT. В МИД Китая не подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее в КПРФ Зюганова назвали «возможным» кандидатом на президентские выборы», передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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