Лукашенко сделал заявление по строительству новой АЭС

Лукашенко: в Беларуси могут построить новую атомную электростанцию
Лукашенко рассказал о планах строительства АЭС
Лукашенко рассказал о планах строительства АЭС

Существует возможность строительства в Беларуси новой атомной электростанции. Об этом на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным объявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить», — передает слова Лукашенко агентство «Белта». Он добавил, что рассматривается размещение объекта на востоке страны, а его энергомощности могут быть ориентированы на обеспечение потребностей новых российских регионов.

26 сентября Путин и Лукашенко проводят встречу в Кремле. На повестке дня множество стратегических вопросов.

