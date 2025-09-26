Лукашенко сделал заявление по строительству новой АЭС

Существует возможность строительства в Беларуси новой атомной электростанции. Об этом на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным объявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить», — передает слова Лукашенко агентство «Белта». Он добавил, что рассматривается размещение объекта на востоке страны, а его энергомощности могут быть ориентированы на обеспечение потребностей новых российских регионов.
26 сентября Путин и Лукашенко проводят встречу в Кремле. На повестке дня множество стратегических вопросов.
