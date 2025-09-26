В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле для переговоров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости (РИАН).
Планируется, что на встрече лидеры государств планируют согласовать позиции по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества между РФ и Белоруссией, а также обсудить ситуацию в регионе и актуальные вопросы международной повестки дня. В числе рассматриваемых тем, как ранее сообщил Александр Лукашенко, значится строительство второй белорусской атомной электростанции. Кроме того, глава Белоруссии отметил, что намерен передать Владимиру Путину определенные послания от представителей США.
Агентство БелТА ранее информировало о том, что Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом на два дня. Он прибыл туда 25 сентября. Перед переговорами с российским лидером, во второй половине дня четверга, 25 сентября, Лукашенко принял участие в Глобальном атомном форуме. Мероприятие прошло под лозунгом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению» и приурочено к 80-летию российской атомной отрасли, передает 360.ru.
