09 апреля 2023

На свердловский завод, который Москва назвала приоритетным, ищут первых сотрудников

В Верхней Салде на завод «Аллегро» ищут первых сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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На завод по производству железнодорожных колес начали искать сотрудников Фото:

На завод «Аллегро» (ЕВРАЗ) по производству железнодорожных колес в Верхней Салде (Свердловская область) ищут первых сотрудников. Скоро там начнет работать выездной отдел кадров, сообщает в telegram-канале пресс-служба «Титановой долины», на площадке которой и появится завод.

«Выездной отдел кадров ООО „Аллегро“ будет работать в Верхней Салде 12, 19 и 25 апреля. Приходите в городской центр занятости по адресу улица Пролетарская, 2 на встречу с работодателем. Получите консультации по вопросам трудоустройства и узнайте все о современном заводе по производству железнодорожных колес», — сообщает «Титановая долина».

Ранее URA.RU сообщало, что новый завод ЕВРАЗа и промышленной группы «Рейл Сервис» в ОЭЗ «Титановая долина» (Верхняя Салда) намерены открыть во второй половине 2023 года. В холдинге отмечали, что заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, ведь они будут работать с передовым оборудованием. Всего на заводе откроют 443 рабочих места. Проект завода «Аллегро» является одним из трех, которые названы приоритетными на уровне федерации.

Также первых сотрудников ищут на завод «Нейвасталь» в Алапаевске, где будут производить стальные заготовки и готовую продукцию для горнорудной и угольной промышленности. Туда планируют устроить 1200 человек.

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На завод «Аллегро» (ЕВРАЗ) по производству железнодорожных колес в Верхней Салде (Свердловская область) ищут первых сотрудников. Скоро там начнет работать выездной отдел кадров, сообщает в telegram-канале пресс-служба «Титановой долины», на площадке которой и появится завод. «Выездной отдел кадров ООО „Аллегро“ будет работать в Верхней Салде 12, 19 и 25 апреля. Приходите в городской центр занятости по адресу улица Пролетарская, 2 на встречу с работодателем. Получите консультации по вопросам трудоустройства и узнайте все о современном заводе по производству железнодорожных колес», — сообщает «Титановая долина». Ранее URA.RU сообщало, что новый завод ЕВРАЗа и промышленной группы «Рейл Сервис» в ОЭЗ «Титановая долина» (Верхняя Салда) намерены открыть во второй половине 2023 года. В холдинге отмечали, что заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, ведь они будут работать с передовым оборудованием. Всего на заводе откроют 443 рабочих места. Проект завода «Аллегро» является одним из трех, которые названы приоритетными на уровне федерации. Также первых сотрудников ищут на завод «Нейвасталь» в Алапаевске, где будут производить стальные заготовки и готовую продукцию для горнорудной и угольной промышленности. Туда планируют устроить 1200 человек.
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