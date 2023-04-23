Челябинский губернатор вводит дополнительные меры поддержки сирот

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительные меры соцподдержки для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о единовременной выплате на приобретение жилья.
«Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, жилищный сертификат позволит использовать дополнительные программы поддержки, добавить к региональным выплатам собственные средства и тем самым приобрести более комфортное жилье. В этом плане это более гибкий механизм поддержки.
Ранее к категории граждан, обладающей правом получения жилищного сертификата, присоединились жители новых территорий РФ (Донбасс, Запорожская и Херсонская области), переехавшие в Челябинскую область. Получив данный сертификат, они могут приобрести жилье в регионе.
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