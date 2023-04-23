23 апреля 2023
22 апреля 2023

Челябинский губернатор вводит дополнительные меры поддержки сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер дал ряд поручений для расселения детей-сирот Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительные меры соцподдержки для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о единовременной выплате на приобретение жилья.

«Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, жилищный сертификат позволит использовать дополнительные программы поддержки, добавить к региональным выплатам собственные средства и тем самым приобрести более комфортное жилье. В этом плане это более гибкий механизм поддержки.

Ранее к категории граждан, обладающей правом получения жилищного сертификата, присоединились жители новых территорий РФ (Донбасс, Запорожская и Херсонская области), переехавшие в Челябинскую область. Получив данный сертификат, они могут приобрести жилье в регионе.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительные меры соцподдержки для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о единовременной выплате на приобретение жилья. «Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, жилищный сертификат позволит использовать дополнительные программы поддержки, добавить к региональным выплатам собственные средства и тем самым приобрести более комфортное жилье. В этом плане это более гибкий механизм поддержки. Ранее к категории граждан, обладающей правом получения жилищного сертификата, присоединились жители новых территорий РФ (Донбасс, Запорожская и Херсонская области), переехавшие в Челябинскую область. Получив данный сертификат, они могут приобрести жилье в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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