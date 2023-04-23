Челябинский губернатор вводит дополнительные меры поддержки сирот

24 апреля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер дал ряд поручений для расселения детей-сирот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительные меры соцподдержки для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о единовременной выплате на приобретение жилья. «Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, жилищный сертификат позволит использовать дополнительные программы поддержки, добавить к региональным выплатам собственные средства и тем самым приобрести более комфортное жилье. В этом плане это более гибкий механизм поддержки. Ранее к категории граждан, обладающей правом получения жилищного сертификата, присоединились жители новых территорий РФ (Донбасс, Запорожская и Херсонская области), переехавшие в Челябинскую область. Получив данный сертификат, они могут приобрести жилье в регионе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительные меры соцподдержки для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о единовременной выплате на приобретение жилья. «Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, жилищный сертификат позволит использовать дополнительные программы поддержки, добавить к региональным выплатам собственные средства и тем самым приобрести более комфортное жилье. В этом плане это более гибкий механизм поддержки. Ранее к категории граждан, обладающей правом получения жилищного сертификата, присоединились жители новых территорий РФ (Донбасс, Запорожская и Херсонская области), переехавшие в Челябинскую область. Получив данный сертификат, они могут приобрести жилье в регионе.