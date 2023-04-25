Губернатор Куйвашев представил Свердловскую область на узбекском «Иннопроме»

Евгений Куйвашев отправился с рабочим визитом в Ташкент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил Свердловскую область на «Иннопроме» в Ташкенте. Он рассказал о потенциале региона властям Узбекистана и министру промышленности РФ Денису Мантурову. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Для уральцев это [сотрудничество с Узбекистаном] — дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса, который достаточно широко представлен здесь. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, вопрос импорта тех товаров, которые не производятся в России, это изучение рынков, совместные кооперационные цепочки», — отметил Куйвашев.

Также губернатор принял участие в пленарной сессии по теме «Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов». Всего Свердловскую область на промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте представили порядка 50 предприятий — это компании из сфер металлургии, IT, энергетики, машиностроения, фармацевтики.

Рабочий визит Куйвашева в Ташкент начался с возложения цветов к памятнику героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Затем Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Базаров вместе высадили деревья на территории нового микрорайона Экосити Фергана.

Евгений Куйвашев также принял участие в пленарной сессии Фото: департамент информационной политики Свердловской области