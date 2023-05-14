Под Бахмутом погибли два российских офицера: главное к вечеру 14 мая

Российские силы смогли отразить наступление ВСУ на бахмутском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Под Артемовском (Бахмутом) погибли два российских офицера: командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Евгений Бровко. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 мая.
- Во время боев на бахмутском направлении погибли два офицера. Российская армия за сутки смогла отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у украинских сил не получилось прорвать оборону по направлению Кременная. Он отметил, что ВСУ не смогут провести полномасштабное наступление по этому направлению.
- Киеву не хватает боеприпасов для контрнаступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также пожаловался на погодные условия. Позже Зеленский объявил, что у Украины нет оружия для атаки по территориям России, которые не входят в зону СВО. Для того чтобы оружие появилось, лидер Украины призвал западных страны снять ограничения на поставку военной техники.
- ВСУ провалили первый этап контрнаступления. Это связано с тем, что российская сторона смогла удержать свои позиции. Об этом URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил узаконить отмену передачи полуострова Украине. Таким образом Киев не будет претендовать на полуостров на юридическом уровне.
- Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области. Никто не пострадал.
- Минобороны России сообщило об отражении всех атак ВСУ на бахмутском направлении. В ведомстве отметили, что ЧВК «Вагнер» продолжает ввести бои в западной части города.
- В Донецке сработала система ПВО. Местные жители слышали четыре взрыва.
- За сутки армия России ликвидировала 400 солдат ВСУ соледарско-бахмутском направлении. Также были уничтожены 12 танков, 18 боевых машин пехоты, гаубицу Д-20, передает Пятый канал.
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