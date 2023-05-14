Под Бахмутом погибли два российских офицера: главное к вечеру 14 мая

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские силы смогли отразить наступление ВСУ на бахмутском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Артемовском (Бахмутом) погибли два российских офицера: командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Евгений Бровко. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 мая.

  • Во время боев на бахмутском направлении погибли два офицера. Российская армия за сутки смогла отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у украинских сил не получилось прорвать оборону по направлению Кременная. Он отметил, что ВСУ не смогут провести полномасштабное наступление по этому направлению.
  • Киеву не хватает боеприпасов для контрнаступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также пожаловался на погодные условия. Позже Зеленский объявил, что у Украины нет оружия для атаки по территориям России, которые не входят в зону СВО. Для того чтобы оружие появилось, лидер Украины призвал западных страны снять ограничения на поставку военной техники.
  • ВСУ провалили первый этап контрнаступления. Это связано с тем, что российская сторона смогла удержать свои позиции. Об этом URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил узаконить отмену передачи полуострова Украине. Таким образом Киев не будет претендовать на полуостров на юридическом уровне.
  • Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области. Никто не пострадал.
  • Минобороны России сообщило об отражении всех атак ВСУ на бахмутском направлении. В ведомстве отметили, что ЧВК «Вагнер» продолжает ввести бои в западной части города.
  • В Донецке сработала система ПВО. Местные жители слышали четыре взрыва.
  • За сутки армия России ликвидировала 400 солдат ВСУ соледарско-бахмутском направлении. Также были уничтожены 12 танков, 18 боевых машин пехоты, гаубицу Д-20, передает Пятый канал.

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Под Артемовском (Бахмутом) погибли два российских офицера: командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Евгений Бровко. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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