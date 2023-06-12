Мэр Северодонецка Моргунов поздравил пермяков с 300-летним юбилеем города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь, логотип пермь 300
Пермь отмечает юбилей 12 июня Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Глава администрации Северодонецка Луганской народной республики Николай Моргунов записал обращение к жителям Перми по случаю 300-летнего юбилея города. Видео выложено в его telegram-канале.

«Поздравляю, пусть Пермь и Пермский край живут и процветают еще много лет. 300 лет — это только начало, дальше будет только лучше!» — указано в сообщении в мессенджере. К поздравлениям на видео также присоединились чиновники региона, которые отметили, что Пермский край первым оказал поддержку Северодонецку, став шеф-регионом. С того времени он играет одну из важнейших ролей в восстановлении города.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил жителей краевой столицы с юбилеем города. Его послание озвучили на торжественном мероприятии в День России 12 июня.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава администрации Северодонецка Луганской народной республики Николай Моргунов записал обращение к жителям Перми по случаю 300-летнего юбилея города. Видео выложено в его telegram-канале. «Поздравляю, пусть Пермь и Пермский край живут и процветают еще много лет. 300 лет — это только начало, дальше будет только лучше!» — указано в сообщении в мессенджере. К поздравлениям на видео также присоединились чиновники региона, которые отметили, что Пермский край первым оказал поддержку Северодонецку, став шеф-регионом. С того времени он играет одну из важнейших ролей в восстановлении города. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил жителей краевой столицы с юбилеем города. Его послание озвучили на торжественном мероприятии в День России 12 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...