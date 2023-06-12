Мэр Северодонецка Моргунов поздравил пермяков с 300-летним юбилеем города. Видео

12 июня 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Пермь отмечает юбилей 12 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Глава администрации Северодонецка Луганской народной республики Николай Моргунов записал обращение к жителям Перми по случаю 300-летнего юбилея города. Видео выложено в его telegram-канале. «Поздравляю, пусть Пермь и Пермский край живут и процветают еще много лет. 300 лет — это только начало, дальше будет только лучше!» — указано в сообщении в мессенджере. К поздравлениям на видео также присоединились чиновники региона, которые отметили, что Пермский край первым оказал поддержку Северодонецку, став шеф-регионом. С того времени он играет одну из важнейших ролей в восстановлении города. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил жителей краевой столицы с юбилеем города. Его послание озвучили на торжественном мероприятии в День России 12 июня.

Глава администрации Северодонецка Луганской народной республики Николай Моргунов записал обращение к жителям Перми по случаю 300-летнего юбилея города. Видео выложено в его telegram-канале. «Поздравляю, пусть Пермь и Пермский край живут и процветают еще много лет. 300 лет — это только начало, дальше будет только лучше!» — указано в сообщении в мессенджере. К поздравлениям на видео также присоединились чиновники региона, которые отметили, что Пермский край первым оказал поддержку Северодонецку, став шеф-регионом. С того времени он играет одну из важнейших ролей в восстановлении города. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил жителей краевой столицы с юбилеем города. Его послание озвучили на торжественном мероприятии в День России 12 июня.