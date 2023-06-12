Глава администрации Северодонецка Луганской народной республики Николай Моргунов записал обращение к жителям Перми по случаю 300-летнего юбилея города. Видео выложено в его telegram-канале.
«Поздравляю, пусть Пермь и Пермский край живут и процветают еще много лет. 300 лет — это только начало, дальше будет только лучше!» — указано в сообщении в мессенджере. К поздравлениям на видео также присоединились чиновники региона, которые отметили, что Пермский край первым оказал поддержку Северодонецку, став шеф-регионом. С того времени он играет одну из важнейших ролей в восстановлении города.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил жителей краевой столицы с юбилеем города. Его послание озвучили на торжественном мероприятии в День России 12 июня.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!