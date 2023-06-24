Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов

Пожар на нефтебазе ликвидировали
Возгорание на нефтебазе в Воронеже, которое произошло днем 24 июня на фоне мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина, ликвидировали. Причина пожара не раскрывается.
«Он (пожар — прим. URA.RU) был ликвидирован спустя 12 часов — в 00:40 25 июня. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 97 человек и 31 единица техники», — информацию передает «
Ранее URA.RU сообщало, что произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. На месте был замечен боевой вертолет, передали в Telegram.
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