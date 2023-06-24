24 июня 2023

Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов

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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
Пожар на нефтебазе ликвидировали Фото:

Возгорание на нефтебазе в Воронеже, которое произошло днем 24 июня на фоне мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина, ликвидировали. Причина пожара не раскрывается.

«Он (пожар — прим. URA.RU) был ликвидирован спустя 12 часов — в 00:40 25 июня. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 97 человек и 31 единица техники», — информацию передает «Коммерсант».

Ранее URA.RU сообщало, что произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. На месте был замечен боевой вертолет, передали в Telegram.

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Возгорание на нефтебазе в Воронеже, которое произошло днем 24 июня на фоне мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина, ликвидировали. Причина пожара не раскрывается. «Он (пожар — прим. URA.RU) был ликвидирован спустя 12 часов — в 00:40 25 июня. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 97 человек и 31 единица техники», — информацию передает «Коммерсант». Ранее URA.RU сообщало, что произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. На месте был замечен боевой вертолет, передали в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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