Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов

25 июня 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Пожар на нефтебазе ликвидировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возгорание на нефтебазе в Воронеже, которое произошло днем 24 июня на фоне мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина, ликвидировали. Причина пожара не раскрывается. «Он (пожар — прим. URA.RU) был ликвидирован спустя 12 часов — в 00:40 25 июня. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 97 человек и 31 единица техники», — информацию передает « Коммерсант ». Ранее URA.RU сообщало, что произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. На месте был замечен боевой вертолет, передали в Telegram.

Возгорание на нефтебазе в Воронеже, которое произошло днем 24 июня на фоне мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина, ликвидировали. Причина пожара не раскрывается. «Он (пожар — прим. URA.RU) был ликвидирован спустя 12 часов — в 00:40 25 июня. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 97 человек и 31 единица техники», — информацию передает «Коммерсант». Ранее URA.RU сообщало, что произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. На месте был замечен боевой вертолет, передали в Telegram.